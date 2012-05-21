CHP'li başkanın evine bombalı saldırı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Karaağaç beldesi Belediye Başkanı Necmettin Acar'ın evinin bahçesinde patlama meydana geldiği bildirildi. Atılan ''ses bombası''ndan kaynaklandığı iddia edilen patlamada, Acar'ın evinin ve aracının zarar gördüğü kaydedildi.

Belediye Başkanı Acar'ın Hatun Mahallesi'ndeki evine gece saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı olduğu ihbarına alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

Yapılan çalışma sonucu patlamanın ses bombasından kaynaklandığı iddia edildi. Patlamada Acar'ın evinin bazı camlarının kırıldığı, otomobilinin de büyük oranda zarar gördüğü belirlendi.

Belediye Başkanı Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde televizyon izlerken büyük bir patlama sesi duyduğunu söyledi.

Patlamanın ardından hemen dışarı çıktığını ve kimseyi göremediğini ifade eden Acar, evinin bazı camlarının kırıldığını, arabasının da zarar gördüğünü belirtti.

Olayla ilgili hemen polisi aradığını vurgulayan Acar, kimseyle bir husumetinin bulunmadığını ve şüphelendiği birinin olmadığını kaydetti.

'Kan dökmenin siyasette yeri yok'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karaağaç'ı telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Acar'ın yalnız olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Silahın, kan dökmenin siyasi mücadelede de demokrasi mücadelesinde de yeri yoktur. Silahın, kan dökmenin siyasette de, toplumsal yaşamda da asla ama asla yeri olmamalıdır'' ifadelerini kullandı.