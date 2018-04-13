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CHP'li başkanın Cumhurbaşkanı'na hakaret davası başladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılanmasına başlandı

13 Nisan 2018 17:21

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin CHP\'li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan Eşkinat, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'ın, \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\', \'halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\' suçlarından 2 yıl 2 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle açılan davada tutuksuz yargılanmasına başlandı. Tekirdağ 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya Başkan Ekrem Eşkinat, avukatı İzzet Güneş Gürseler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın avukatı Murat İlvan katıldı. Ekrem Eşkinat\'ın kimlik tespitinin yapılmasının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianame okundu. Ardından savunmasını yapan Eşkinat, olay günü yaptığı konuşmada şahıs ismi kullanmadığını, sadece siyasi kimliğiyle bir konuşma yaptığını söyledi.  Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Eşkinat, şunları söyledi:
\"Hem kamusal hem de siyasi bir kimliğim var. Siyasi kimliğimden dolayı CHP Süleymanpaşa İlçe Kongresi\'ne katılarak konuşma yaptım. Konuşmanın ilk bölümünde belediye çalışmaları hakkında, ikinci bölümünde ise siyasi konuşmamı yaptım. Sadece yaptığım tespitleri dile getirdim. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek söz konusu değildir. Hayatımı demokratik yollardan sürdüren birisiyim. Konuşmamda kişi adı geçmemiştir, sadece genelleme yapılmıştır. Suçlamaları reddediyorum.\"
Eşkinat\'ın avukatı Gürseler de müvekkilinin Belediye Başkanı olması ve savunmasının da alınmış olması nedeniyle duruşmadan vareste tutulup kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Murat İlvan ise Eşkinat\'ın konuşmasında sarf ettiği kelimelerle isim kullanmasa da Erdoğan\'ı kastettiğini belirtti. İlvan, konuşmanın düşünce ifade etme sınırlarını aştığını, asılsız, haksız ve gerçek dışı olan söz konusu itham ve iddiaların tamamen kasıtlı olduğunu dile getirerek, sanık Eşkinat\'ın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'ın savunmasının alınmış olmasını dikkate alarak, duruşmadan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşma, 16 Ekim\'e ertelendi.

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