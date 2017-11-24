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CHP'li başkanın 7 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor

İddianameyi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı düzenledi

24 Kasım 2017 16:43

Tekirdağ'ın Süleymapaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem Eşkinat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddialarından 7 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Mehmet Ekrem Eşkinat'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" iddialarından 2 yıl 2 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

 

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