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CHP'li başkan yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

11 Eylül 2018 18:39

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, Adapazarı Yenigün Mahallesi Engin Sokak\'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu\'nun cenazesi, bugün Orhan Camii\'ne getirildi. Yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle ölen Orhan Durmuşoğlu\'nun cenaze namazına CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, CHP\'li il yöneticileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Durmuşoğlu\'nun cenazesi Emirdağ Aile Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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