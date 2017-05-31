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CHP’li başkan sosyal medya paylaşımından hapis cezası!

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı

31 Mayıs 2017 21:14

CHP Eskişehir İl Başkanı avukat Sinan Özkar, sosyal paylaşım sitesinde şehit cenazesi için 'Katil PKK işbirlikçi AKP diye haykırmak için katil' şeklinde yazıyı paylaştığı için hakkında dava açıldı. Mahkeme, Özkar'ın 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği' iddiasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sinan Özkar, geçen 26 Kasım'da kendi Facebook hesabından "Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil'in cenazesi Reşadiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Seyitgazi İlçesi Ayvalı Mahallesi'nde defnedilecektir. Katil PKK işbirlikçi AKP diye haykırmak için katıl. Kurtuluş CHP ile olacak. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. İl Başkanı Av.Sinan Özkar" yazılı paylaşımda bulundu.

Özkar'ın paylaşımı tepki gördü. AKP'li İl Başkanı Dündar Ünlü Sinan Özkar'dan şikâyetçi oldu. Özkar hakkında Eskişehir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan dava açıldı.

Bugünkü duruşmaya tutuksuz yargılanan Sinan Özkar ve kendisinden şikayetçi olan AKP'li İl Başkanı Dündar Ünlü ile avukatlar katıldı.

Özkar savunmasında, "Mesaj, cenazeye katılım çağrısıdır. Kamu barışını bozmaya yönelik hiçbir somut tehlike oluşmamıştır. Zaten içerik itibarıyla şiddet çağrısı da yoktur. Sadece eleştirel bir yaklaşım söz konusudur. Kargaşa çıkmasına yönelik ya da karşı tarafa şiddet uygulanmasına yönelik bir çağrı söz konusu olmadığı gibi bu yönde bir kastım da yoktur. Hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim" dedi. 

Eskişehir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Sinan Özkar'ı 10 ay hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verdi.

DHA

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