CHP'li Başkan: Pankartı astığın gibi kaldıracaksın bebişim

Bolu’da AKP’nin, İl Özel İdaresi’ne ait kapanan sinema binasının dış cephesine astığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının olduğu 'Dik dur eğilme, Bolu hep seninle' yazılı pankart, CHP’nin başvurusu üzerine yargı kararıyla kaldırtılıyor. CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz sosyal medyada konu hakkında "Astığın gibi kendi ellerinle kaldıracaksın bebişim" yorumunda bulundu.

Doğan Haber Ajansı'na göre AKP Bolu İl Başkanlığı, Bolu İl Özel İdaresi’ne ait Hükümet Meydanı’nda bulunan kullanıma kapanan sinema binasının ön cephesine, Başbakan Erdoğan’ın fotoğrafının ve parti ambleminin olduğu, ’Tarihi yeniden yazarken, oyunları bir bir bozarken, dik dur eğilme, Bolu hep seninle’ yazılı pankart astı. CHP İl Başkanlığı, önceki gün Bolu Valiliği’nin karşısındaki kamu kurumuna ait binaya asılan pankartın kaldırılması için Bolu Valiliği’ne şikayette bulundu. Olay yargıya intikal ettirildi ve Cumhuriyet Savcılığı da inceleme başlattı. İnceleme sonunda ’298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununa Muhalefet’ suçundan pankartın kaldırılmasına karar verildi.

Henüz kaldırılmadı

Pankartın kaldırılması için dün Bolu Belediyesi ve Bolu Emniyet Müdürlüğü’ne talimat gönderilirken, pankart henüz kaldırılmadı. Bu arada CHP il Başkanlığı, Bolu Belediyesi yanındaki Necip Fazıl Kültür Merkezi’nin girişine AKP’nin astığı pankartın kaldırılması için de yasal girişimde bulundu.

Bir yerel gazete, AKP Bolu İl Başkanı Ömer Sayın’ın konuyla ilgili açıklamalarını internet sitesi ve Facebook’ta bulunan sayfasında yayımladı. Ömer Sayın haberde CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın açıklamalarına yönelik, "Pankartı ne zaman kaldıracağımıza Tanju Özcan karar veremez" dedi.

CHP'li Başkan: Astığın gibi kaldıracaksın bebişim

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz ise gazetenin Facebook’taki hesabında yayınlanan haberinin altına ’Astığın gibi kendi ellerinle kaldıracaksın bebişim. Hadi bakalım’ diye yorumda bulundu. Hüseyin Yıkılmaz, Ömer Sayın’ın okul arkadaşı olduğunu belirterek, "AKP Bolu İl Başkanı Ömer Sayın benim üniversiteden okul arkadaşım. Aynı yıl beraber mezun olduk. Bu nedenle de kendisiyle bir dostluğumuz var. Son zamanlarda siyasette çok sert bir üslup var. Bu yüzden bu sert siyaseti biraz olsun yumuşatmak için ve biraz da mizahi olsun diye böyle bir kelime kullandım" dedi.