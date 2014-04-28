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CHP'li başkan otoyol kenarında bacaklarından vurulmuş halde bulundu

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Hüseyin Tosun, iddiaya göre akşam saatlerinde Ümraniye bir yol kenarında vurulmuş halde bulundu

28 Nisan 2014 02:18

CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Hüseyin Tosun akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Tosun 2 kurşunla diz bölgesinde vurulmuş halde otoban kenarında bulundu.

Diz bölgesinde iki kurşunla vurulan Tosun, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tosun'u yaralayanların kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor. 

 

'Hatırlamıyorum'

 

Tosun saldırıya ilişkin şu bilgileri verdi.

'Olay gecesi başka bir yerde vuruldum. Yaralı halde bir araca bindirildim ve otoban kenarına atıldım. Saldıranların kim olduğunu görmedim, bilmiyorum'

 

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