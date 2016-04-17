CHP’li başkan “Erdoğan’a hakaret etti” deyip vatandaşı şikayet etti

CHP’li Sibel Uyar başkanlığındaki Urla Belediyesi, Latif Topbaş’ın kaçak villalarının neden yıkılmadığını, yoksulların 74 evinin neden yıkıldığını soran vatandaşı, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği” iddiası ile şikayet etti. Altun, “Tayyip Erdoğan’ın yeni avukatı CHP’ye hayırlı olsun” dedi…

İzmir’in Urla ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Sibel Uyar, geçen ocak ayında, ilçenin Balıklıova Mahallesi’ndeki yirmişer metrekarelik 74 evi, kıyı kenar kanununa aykırı olduğu gerekçesi ile yıktırmıştı. Mahalle sakinleri yıkıma karşı protesto eylemleri yapmış ve direnmişti. Evleri yıkılan Balıklıova Mağdurları Sözcüsü Yusuf Altun şöyle konuşmuştu: “Yıkım yapacaksa önce kendi kaçak işyeri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşları tarafından yapılan (Latif Topbaş) ve yıkım kararları bulunan Hacılar Koyu’ndaki kaçak villaları yıksın.”

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, CHP’li Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Balıklıova Mağdurları Grubu Sözcüsü Yusuf Altun hakkında dava açılması talimatı verdi. Belediye tarafından savcılığa şikayet dilekçesi sunuldu, evini yıktığı Altun’un şimdi de hapse atılmasını istedi. Direniş nedeni ile yıkım işlemlerinin iki gün geciktiği belirtilen dilekçede, maddi zararın halkın sözcüsü Yusuf Altun’dan tahsil edilmesi istendi.

Olay anlarını canlı olarak aktaran televizyon yayınlarında yer alan Altun’un açıklamalarını, delil olarak dilekçe ekine koyan belediye, mal müdürlüğü, jandarma ve zabıta ekiplerini de şahit olarak gösterdi. CHP’li belediye, savcılığa yaptığı suç duyurusunda, Altun’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iftira ve hakarette bulunduğunu iddia etti ve cezalandırılmasını talep etti. Dilekçede, “TCK’nın 299/2 Maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı’na basın yolu ile alenen hakaret, Cumhurbaşkanı hakkında yalan, haksız inanç oluşturmak” iddiası ile Altun’un hapisle cezalandırılması istendi. Belediye, dilekçede, Hacılar’daki kaçak villalar hakkında yıkım kararı olmadığını da iddia etti.

Dün adliyeye giden Yusuf Altun, “Cumhurbaşkanı’nın avukatlığı kimlere kaldı? Dünyanın sonu olmasa bile CHP’nin sonu bu olsa gerek” dedi. Altun, SÖZCÜ’ye şu sitemde bulundu: “Hakkımdaki suçlamaları öğrenince şoke oldum. Meğer CHP’li belediye Erdoğan’ı savunuyormuş. Ne diyelim; Erdoğan’ın avukatlığına soyunan Urla Belediyesi, CHP Genel Merkezi’ne hayırlı olsun.”