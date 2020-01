CHP'li Barış Yarkadaş'tan kayyum tepkisi: Hukuk dışıdır, keyfidir

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasını eleştirerek, “Hukuk dışıdır, keyfidir. Bu kanallara el konularak Anayasal suç işlenmiştir” dedi.

Barış Yarkadaş Adalar İlçe Örgütü’nün düzenlediği toplantıda, İpek Medya grubuna hukuksuz el konulduğunu söyledi ve " Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da ifade etti. Bu kanallara el konuşması gayri meşrudur, hukuk dışıdır, keyfidir ve bu kanallara el konularak Anayasal suç işlenmiştir. Çünkü bir kanala el konulabilmesi ya da bir yayın organının susturulabilmesi için ancak ve ancak mahkeme kararı gerekmektedir" dedi. Sulh Ceza Hakimlikleri’nin mahkeme olmadığına dikkat çeken Yarkadaş, yapılan işlemin bir karşılığı olmadığını söyledi.

Yarkadaş, Genel Başkan’ın talimatıyla kurulan CHP Medyaya Baskıları İzleme Komisyonu olarak, medyaya baskı ve sansüre karşı bundan böyle yakalarına siyah kurdela takarak protesto edeceklerini söyledi . Yarkadaş şöyle konuştu: "Yakalarımıza siyah kurdela taktık, bu siyah kurdela kaçak saraydaki zat’ın ve AKP iktidarının hukuksuz girişimlerine karşı bir protestodur, toplumda bir farkındalık yaratmak, işlerin kötüye gittiğini göstermek için bu siyah kurdelaları taktık.”

CHP'li Tahsin Tarhan: Ülkede mal güvenliği kalmamıştır

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Koza İpek Holding’e el konularak kayyum atanmasını eleştirdi ve Türkiye’de baskı rejiminin inanılmaz boyutlara geldiğini söyledi. Marmara Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Bahri Odabaş’ı ziyaret eden Tahsin Tarhan, baskının toplumun her kesimine, kişilere kadar indiğinin ortaya çıktığını söyledi.

AKP’nin 13 yıllık iktidarının son yıllarının artın dayanılmaz bir rejime dönüştüğünü söyleyen Tahsin Tarhan, artık teker teker herkesin bu baskının farkına vardığını söyledi. “Baskı görmeyen işletme, vatandaş kalmadı! Mevcut hükümet öyle bir durum yarattı ki, halkı bölerek ‘onlardan’ olmayanları hep dışlamış ve baskı göstermiştir. Koza Holding olsun Doğan Medya olsun, bu kurumlara yapılan uygulamalar aynı nedenlerden kaynaklıdır” dedi.

Koza Holding’e el konulma kararını seçimlere 5 gün kala alınmasının manidar olduğunu da söyleyen CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, sandıkta iktidarı kaybettiğini anlayanların muhalefetin sesini kısmak için her yola başvuracağının bu son kararla ortaya çıktığını ifade etti. El koyma kararının Türk ekonomisinin dinamiklerini derinden yaralayacağına inandığını belirten Tarhan, “Toplumda artık güven kalmadı. İnsanların kişisel olarak güveni yokken şimdi iş dünyasının da güveni kalmadı. Toplumun en dinamik kuralı Can ve mal güvenliği hiçe sayılmıştır. Artık sadece bir savcının talebi ile delilsiz, istenilen her işadamının mallarına el konulabileceği ortaya çıkmıştır. Bundan daha büyük bir tehlike yoktur. Hukuk askıdadır.

Önümüzde tek seçenek kalmıştır. O da hafta sonu yapılacak seçimler. Bugün her zamankinden fazla sandığa gitmek zorundayız. Baskı rejimini sona erdirmek için çoluk çocuk, genç, ihtiyar, öğrenci, işadamı hepimize görev düşmektedir. Gün, oyumuza sahip çıkma günüdür” diye konuştu.

MARSİAD Başkanı Bahri Odabaş da Koza Holdinge el koyma kararının tüm iş adamları arasında infiale neden olduğunu belirtti, hükümetin kendine yakın olmayan herkesi düşman olarak gördüğünü dile getirdi. Odabaş şöyle konuştu: “50 yıldır üretimin ve siyasetin içinde olmama rağmen, böyle bir siyasi baskı görmedim” diyen Odabaşı, Kişisel çıkarlar uğruna yapılan siyasi baskı, ülkenin ve vatandaşın zararına olan bir durumdur. Ülkenin bu baskıdan ve diktatörlükten kurtarılması, ülkenin normalleşmesi gereklidir. Birçok konuda aynı fikirde olmasak da artık CHP’yi destekliyoruz.”