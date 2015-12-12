CHP'li Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan'a: Bu yaşta bu kadar mal varlığına nasıl sahip olduğunu açıkla

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İtalya’da 15 restoranı olduğunu söylediği Bilal Erdoğan'a ''Bu yaşta, bu kadar mal varlığına nasıl sahip olduğunu açıkla'' dedi. Yarkadaş doktorasını tamamlamak için İtalya’da olan Bilal Erdoğan için, "O bile, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, eğitim sisteminin çöktüğünü görüyor ve çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için bu ülkeye yerleşiyor. Sadece bu bile, AKP'nin Türkiye'yi yaşanmaz bir ülkeye çevirdiğini göstermeye yetiyor'' ifadesini kullandı.

Göreve yeni seçilen CHP Ataşehir ve Kartal İlçe Başkanlıkları'nı ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'a çağrıda bulundu. Yarkadaş, "Necmettin Bilal Erdoğan, İtalya'dan bana cevap vermiş ve 15 değil 5 restoranının olduğunu söylemiş. Bir an için, bu beyanın doğru olduğunu kabul edelim. Ancak peşinden şu soruyu soralım: Necmettin Bilal Erdoğan, bu kadar genç yaşta, bu kadar çok malvarlığına nasıl sahip oldu?''

Necmettin Bilal Erdoğan'ın İstanbul'un en lüks alışveriş merkezi Zorlu Center'da milyon dolarlık iki dükkana sahip olduğunu belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Necmettin Bilal Erdoğan, Zorlu AVM'de milyon dolarlık iki dükkanı nasıl açtı? Zorlu Center'in CEO'su Mesut Pektaş, Tayyip Erdoğan Başbakan iken, örtülü ödeneğin başındaydı. Buradaki görevinin ardından Zorlu Holding'in CEO'su oldu. Ve ne tesadüftür ki; Pektaş'ın Zorlu Holding'e geçmesiyle birlikte, AVM inşaatının önündeki tüm engeller teker teker kaldırıldı. Kaçak katlar yasal hale getirildi. Ve Necmettin Bilal Erdoğan da burada milyon dolarlık iki dükkana sahip oldu. Erdoğan, Doruk Izgara AŞ. çatısı altındaki bu iki dükkanı nasıl açtığını bize anlatmak zorundadır.''

''Bu parayı nasıl kazandın?''

Necmettin Bilal Erdoğan'ın gıda sektöründe mağazalar zinciri kurma hazırlığı içinde olduğunu belirten Yarkadaş, "Ne iş yaptığını, gıda zinciri için gerekli olan parayı nereden kazandığını hiç kimse bilmiyor. Bence kendisi de bilmiyor! Eğer biliyorsa, kamuoyuna gıda zinciri ve gemi filosu kurmak için gerekli olan parayı nereden kazandığını anlatmalıdır. Aksi takdirde, üzerinde hep bir şaibe kalacaktır'' dedi.

Bilal Erdoğan'ın ''Yavuz hırsız ev sahibini bastırır'' taktiğini uygulamaya çalıştığını da söyleyen Yarkadaş, "Bunlar bayat numaralar... Yok efendim, kendisiyle ilgili yalan söyleniyormuş... Kim hangi yalanı söylemiş? Malvarlığının kaynağını açıklayamayan bir şahıs, kimseye ahlak dersi veremez'' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın CHP'lileri kastederek "Bu yalanları söylerken utanmıyorlar mı?'' dediğine dikkat çeken Yarkadaş, "Utanması gerekenler, evindeki ayakkabı kutularında dolar saklayanları himayesine alanlar, evlerinin bodrumunu para deposuna çevirenlerdir. Bizim evlerimizde ayakkabı kutusunda sadece ayakkabı vardır'' dedi.

Erdoğan'ın ''kendisinin ve çocuklarının iyi eğitim alması için İtalya'ya yerleştiği''ni açıklamasının skandaldan öte ayıp olduğunu da söyleyen Yarkadaş, "Bilal Erdoğan bile, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini, eğitim sisteminin çöktüğünü görüyor ve çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için bu ülkeye yerleşiyor. Sadece bu bile, AKP'nin Türkiye'yi yaşanmaz bir ülkeye çevirdiğini göstermeye yetiyor'' ifadesini kullandı.

Bilal Erdoğan'ın, İtalya'da ticari temaslarını sürdürdüğünü belirten Yarkadaş, "Gıda sektöründe mağaza zinciri, deniz ticaretinde ise gemi filosu sahibi oldular ama bununla yetinmiyorlar. Daha çok kazanmak istiyorlar'' dedi. CHP'li Yarkadaş, Necmettin Bilal Erdoğan'ın TÜRGEV adı altında, kamu mallarını yağmaladığını da belirtti. Yarkadaş, "Belediyelerin yani kamunun olan malları, babalarının kesesinden verir gibi, TÜRGEV'e bağışlıyor. Gözleri doymuyor''