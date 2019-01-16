CHP'li Barış Yarkadaş'tan Aziz Kocaoğlu'nun adaylık açıklamasına tek cümlelik yorum: Karşı atak yapıyor

T24

Partisinin İzmir'deki adayının Tunç Soyer olduğu açıklamasıyla gündeme gelen eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, mevcut İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden aday olabileceğini açıklamasının ardından T24'ün sorusuna tek cümlelik bir yanıt verdi. Yarkadaş, Kocaoğlu'nun açıklamalarını 'karşı atak' olarak değerlendirdi.

Yarkadaş daha önce Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zamanda Siyaset" programında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer olduğunu belirtmişti. Programın sunucusu Gürkan Hacır'ın "İzmir ne olur?" sorusu üzerine Yarkadaş, "İzmir tamam. İzmir belediye başkan adayı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile yemekte" demişti.

Bugün ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylığı üzerine tekrar görüştüğünü açıkladı. Kocaoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını sürdürdüğü en büyük kent olan İzmir'de ortaya çıkan tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım" dedi.

Yarkadaş, T24'ün "Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunda cevap olarak, "E o da karşı atak yapıyor" dedi.

Tıklayın- Aziz Kocaoğlu: Ortaya çıkan tablo, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklüyor