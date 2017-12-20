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CHP'li Balbay'dan lisedeki pompalı cinayetle ilgili soru önergesi

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in pompalı tüfekle iki öğrenci tarafından öldürülmesini TBMM gündemine taşıdı

20 Aralık 2017 17:53

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in pompalı tüfekle iki öğrenci tarafından öldürülmesini TBMM gündemine taşıdı. Balbay, Milli Eğitim Bakanı Bakan İsmet Yılmaz\'a, \"Eğitim öğretim kurumlarının en güvenli yer olması gerekirken nasıl oldu da topla tüfekle girilen, üstelik bunu öğrencilerin yapabildiği ve acımadan öğretmenine kıydığı bir toplum olduk\" diye sordu.
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, İzmir\'in Ödemiş ilçesinde 15 Aralık\'ta iki öğrenci tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen (47) cinayetini meclise taşıdı. Balbay, Milli Eğitim Bakanı Bakan İsmet Yılmaz\'ın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, \"Burada sorgulanması gereken öğrencilerimiz nasıl bu hale geldil? Bakanlık okullarda kesici, delici ve ateşli silahların girmesine nasıl izin veriyor? Bunları önleyici tedbirleri neden almıyor? Okullarımızın iç ve dış güvenliği kimlere emanet\" dedi. Türk Eğitim-Sen\'in araştırmasına da dikkat çeken Balbay, öğretmenlere yönelik şiddetin yüzde 41\'lerden yüzde 45\'lere yükseldiğini, bu yıl öğretmenlerin yüzde 67,4\'ünün sözlü şiddete, yüzde 19,6\'sının fiziksel şiddete, yüzde 12,9\'unun psikolojik şiddete ve yüzde 0,1\'inin de cinsel şiddete maruz kaldığını anlattı. Balbay, önergesinde şu soruları da yöneltti:
\"Bakanlık olarak resmi ve özel okullarda öğretmen ve öğrencilerimiz açısından alınan güvenlik tedbirleri nelerdir? Denetim ve kontroller nasıl ve hangi periyotlarda yapılmaktadır? Özellikle öğrenciler arasında ve son dönemde öğretmenlerimize yönelik yaşanan şiddetin önlenmesinde bakanlık olarak yürütülen bir çalışma var mı? Neler yapılmakta hangi tedbirler uygulanmakta? Okullarımıza kesici delici ve ateşli silahların girmesine neden engel olunmuyor? Okullarda güvenlik görevlisi istihdamını bakanlık sağlayamıyor mu? Eğitim öğretim kurumlarımız içinde cereyan eden öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, öğrenci - öğrenci ve velilerle ilgili şiddet olaylarının son beş yıl içindeki sayısı kaçtır? Yaşanan olaylara yönelik hangi cezai işlemler uygulanmıştır?\"

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