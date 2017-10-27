CHP'li Balbay'dan Gökmen Ulu'nun ailesine ziyaret

DİKİLİ (İzmir), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, geçen 19 Mayıs\'ta gözaltına alınıp, bir hafta sonra tutuklanan ve 155 gündür Silivri Cezaevi\'nde olan Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu\'nun İzmir\'in Dikili İlçesi\'ndeki ailesini ziyaret etti. Balbay, Ulu\'nun yakınlarına \"Sadece gazetecilik yaptığı için cezaevinde olan Gökmen, kısa zamanda aramıza daha da güçlenerek katılacak\" dedi.

Gökmen Ulu\'nun memleketi Dikili\'de babası Mehmet Ulu, ağabeyi Oben Ulu, kardeşi Çisem Ulu ve kuzeni Alper Ulu ile görüşen Milletvekili Mustafa Balbay\'a CHP Dikili İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener de eşlik etti. Ziyarette baba Mehmet Ulu\'ya her zaman yanlarında olduklarını söyleyen ve Gökmen\'in gazetecilik yaptığı için cezaevinde olmasından dolayı vicdanlarda yara açıldığını ifade eden Balbay, \"Silivri\'de Gökmen ile görüşmüştüm. Gökmen\'i haklı olmanın verdiği gururla dimdik buldum. Önümüzdeki hafta tekrar ziyaret edeceğim. Hakkındaki tüm suçlamaların çürütülmüş olmasına rağmen, hâlâ tutuklu olması düşündürücü. 7 Kasım\'da duruşması var. Özgürlük bekliyoruz. Oğlu Efe\'ye, eşine ve ailesine bir an önce kavuşmasını bekliyoruz. Sizleri de bu derece gururlu ve dimdik görmek beni mutlu etti. Bugünler geçecek. Gökmen, çok sevdiği mesleğini yine en onurlu şekilde sürdürmeye devam edecek\" diye konuştu.

Baba Mehmet Ulu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, \"Desteğiniz ve ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Oğlum gazetecidir. Sadece gazetecilik yaptığından dolayı tutuklu kalması doğal olarak beni üzüyor. Ancak toplumun sevgisini ve desteğini kazandığını görmekte bizi onurlandırıyor. Oğlum ile gurur duyuyorum. Gökmen yaşamı boyunca haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı mücadele etmiş, toplumun tanıdığı bir gazetecidir\" ifadelerini kullandı.

Ağabey Oben Ulu da \"Gökmen ile 26 Ekim Perşembe günü cezaevinde görüştük. Eşi ve oğlu Efe ile hasret giderdi. Kendisine gönderilen mektuplar ulaşmaya başlamış. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti\" dedi.

Milletvekili Balbay, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.



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