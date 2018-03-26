CHP'li Balbay'dan AB-Türkiye Zirvesi öncesi Ege adaları çağrısı

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, Bulgaristan'ın Varna kentinde bugün gerçekleşecek olan AB-Türkiye Zirvesi'nin önemine dikkat çekerek, hükümeti, Ege adalarının işgali ile ilgili adım atmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi veren Balbay, Türkiye’ye ait 18 ada ve 1 kayalığın Yunanistan tarafından işgal edilmesi ile ilgili konunun AB- Türkiye zirvesinde ele alınmasını istedi.

"Yunanistan AB üyesi olarak Ege’deki sınırlarını AB sınırı olarak açıkladı" diyen Balbay, "AB Konseyi ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki haklarını yasa dışı faaliyet olarak niteledi. Hükümet tüm bu açıklamalara sessiz kalmamalı bu işgali sona erdirmek için adım atmalı” dedi.

Balbay, Lozan Antlaşması'na göre, Ege adalarının silahlanmasının yasak olduğunu belirterek şöyle dedi: "Yunanistan adaları silahlandırarak işgal ediyor. Bu durum kabul edilemez. Ege’deki işgal Türkiye’nin karasularını tanımama anlamına geliyor. İşgalin sona erdirilmesi için hükümet adım atmalı ve bugün gerçekleşecek zirvede bunu tüm dünyaya duyurmalı. İzmir, Aydın, Muğla sınırları içinde görünen bu adalarda Yunanistan bayrağı dalgalanıyor. Yunanistan askerleri talim yapıyor. Yeni oluşturulan yerleşim yerlerinde okullar açılıyor.”

Balbay, hükümetin uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan adalara ilişkin kayıtsızlığının "kabul edilemez" olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Eğer hükümet Ege adaları konusunda samimiyse Türkiye’nin tapu senedi olan Lozan Antlaşmasının gereğini yapar. Bugün gerçekleşecek zirvede bu konuyu gündeme getirir ve Türkiye’nin hakkını arar. Yoksa hükümette işgali kabul etmiş, bu haklılığını dünyaya duyurmaktan imtina etmiş ve Lozan antlaşmasını görmezden gelmiş olur.”

Balbay’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına vermiş olduğu soru önergesi şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak bugün gerçekleşecek AB - Türkiye zirvesinde Yunanistan tarafından Ege’de işgal edilen 18 adamızın nasıl işgal edildiğini belgeleriyle açıklayıp, Yunanistan’ın Ege adalarımızdaki işgalini sona erdirmesini talep edecek misiniz?

Yunanistan AB üyesi olarak Ege’deki sınırlarını AB sınırı olarak açıkladı. AB Konseyi ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki haklarını yasa dışı faaliyet olarak niteledi. Tüm bu açıklamalara ne yanıt vereceksiniz?

Lozan’a göre Ege adalarının silahlanması yasak. Yunanistan’ın adaları silahlandırmaktan vazgeçmesini isteyecek misiniz?

Ege’deki işgal Türkiye’nin karasularını tanımama anlamına geliyor. İşgalin sona erdirilmesi için nasıl bir yol haritanız var?

Hükümetinizin uluslararası antlaşmalarla güvence altına alınan adalarımıza ilişkin kayıtsızlığı Türkiye’nin tapu senedi olan Lozan Antlaşmasını delmek anlamına gelmiyor mu?