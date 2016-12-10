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CHP’li Balbay: Sevsek de sevmesek de Esad’ı muhatap almak zorundayız

"Aileler arası sorun varsa, en doğrusu da ailenin reisi ile diyalog kurmak lazım"

10 Aralık 2016 00:44

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ankara’nın 'sevse de sevmese de' Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ı muhatap alması gerektiğini savundu.

Sputnik’ten Fuad Safarov’a yaptığı açıklamada, Suriye konusunda şu anda Türkiye’nin durduğu yerin henüz belli olmadığını belirten Balbay, "Ama burada sorunu Suriye yönetimi ile, meşru yönetim ile çözmek gerekir. Eğer komşunuzun çocukları yaramazlık yapmışsa, sorunu o evin reisi ile çözmek lazım. Ama bu sorunu çocuklarla çözmeye kalkarsanız bu sağlıklı olmaz. Evin reisini muhatap almak lazım. Onu sevmeseniz bile onunla diyalog kurup sorunu çözmek en doğrusu. Doğal olan da budur" dedi.

CHP'li Balbay şöyle devam etti:

"Şu anda Suriye’nin meşru Cumhurbaşkanı Esad. Sevsek de sevmesek de Esad’ı muhatap almak zorundayız. Tekrar aile olarak örnek vermek istiyorum. Aileler arası sorun varsa, en doğrusu da ailenin reisi ile diyalog kurmak lazım. Onu doğru bulmasanız bile, muhatap alacağınız kişi odur.”

Türkiye ile Rusya'nın 'iki dost ve komşu' ülke olduğunu ifade eden Balbay, "500 yıllık diplomatik ilişkilerimiz var. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizi kurarken Sovyetler Birliği ile ilişkilere çok önem verdi. Rusya bize o dönem çok ciddi destek sağladı. Tabii ilişkilerimiz inişli çıkışlı oldu. Fakat son yıllarda ilişkilerimiz arttı. Başbakan Binali Yıldırım’ın Rusya ziyareti önemli ve anlamlı. Rusya ile ilişkilerimizi artırmamız lazım” diye konuştu.

 

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