CHP’li Balbay: Şehir efsanesi olan Bayraklı Hastanesi 39 aydır neden bitmiyor?

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay, iki yılda iki kez temel atılan, 2 bin 60 yataklı olması planlanan Bayraklı Şehir Hastanesi'nin peşini bırakmıyor. Balbay hastane kampüsünün temeli atılırken hazır olan heyetin içinde bulunan ve dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olan bugünün Başbakanı Binali Yıldırım’a , “36 ayda bitirilecek dediğiniz kampüs 39 ay oldu neden bitmedi” diye sordu.

İzmir’in AKP hükümetleri döneminde gerek kamu yatırımları gerek özel yatırımlar bakımından göz ardı edildiğini vurgulayan Balbay, “Biz İzmir’in hakkının verilmesini, seçim dönemlerinde söz verilen projelerin bitirilmesini, İzmirlinin aldatılamayacağını iktidar mensuplarına hatırlatmak istiyoruz” dedi.

İzmir’in ödediği vergi ile aldığı yatırım miktarını sık sık dile getiren Balbay şunları söyledi:

“İzmir sadece 2015 döneminde 48,3 milyar TL vergi ödemiş, buna karşılık 1.6 milyar TL kamu yatırımı almıştır. İzmir’den toplanan verginin genel bütçe oranındaki payı % 11 iken kamu yatırımlarından İzmir’in payına düşen oran ise % 2 dir. Yani İzmir bu iktidara 5 vermekte ancak bu iktidardan 1 almaktadır. Bu bölüşümü asla kabul etmiyorum. O yüzden AKP’lileri hamasetle değil hakkaniyetle İzmir’e sahip çıkmaya ve İzmirlinin hakkını vermeye davet ediyorum.”

Balbay daha önce sorduğu ve yanıt alamadığı önergesini güncelleyerek Başbakan Binali Yıldırım’dan şu sorularına yanıt istedi:

36 ay içinde bitirileceği ilan edilen Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü temel atma töreninden günümüze 39 ay geçmiştir. Bu durumda Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü ilan edilen sürede neden bitirilmemiştir?

Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü tam teşekküllü olarak ne zaman hizmete açılacaktır?

Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü Projesi için yüklenici firma ile yapılan sözleşme hangi koşul ve hükümleri içermektedir?

Yüklenici firmaya bugüne kadar bir ödeme yapılmış mıdır? Bu ödemeler ne kadardır ve hangi yapım işleri ve hizmet için ödenmiştir?

Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsü projesine ait inşaat hangi aşamadadır?

Projede yer alan birimlere ait hastane ve diğer yapılardan bitirilen bölümler var mıdır? Nelerdir?

Proje kapsamında yer alan ve bitirilerek halkımıza hizmet veren hastane var mıdır? Hangisidir?

Bayraklı Şehir Hastanesi Kampüsüne vatandaşlarımızın en kolay ulaşımı nasıl sağlanacaktır/sağlanmaktadır?