CHP’li Balbay, İstanbul için referandum anketini açıkladı

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, 16 Nisan'da yapılması planlanan referandum için anket çalışmalarında İç Anadolu, Karadeniz dışında 5 bölgede ‘hayır’ların önde gittiğini savunarak, “İstanbul’da MHP ile AKP’in aldığı toplam yüzde 58 oranına rağmen evet yüzde 51 civarında buluyor” dedi.

Balbay, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Bursa’da, ilçelerde gerçekleştirilen programların ardından İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ceyhun İrgil, Erkan Aydın ile çok sayıda partili de katıldı.

"7 bölgeden 5'inde 'hayır' önde"

Bursa’yla bir gönül bağı olduğunu belirten Balbay İnegöl, Orhangazi ve Gemlik’te Cumhuriyet buluşması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Referandum sonuçlarına yönelik anketlere göre hayırların önde olduğunu ifade eden Balbay, “Ankara’da Sayın Erdoğan’ın da önüne koyulan anketlerde Türkiye’nin 7 bölgesinden 5’inde hayır’lar önde. İstanbul’da Ak Parti’yle MHP’nin oy toplamı yüzde 58. İstanbul’da evet’ler yüzde 51. Orada da bıçak sırtı bir tablo olduğu görünüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde evet oyları Ak Parti’nin 7 Haziran 2015’te aldığı oyların altında. Bu o bölgede yerel olarak geçmişte Ak Parti'ye oy vermiş olanların da büyük oranda hayır yönünde bir değerlendirme içinde olduğu görünüyor. Özellikle İnegöl’de de görmüş olduğumuz geçmişte Saadet Partisi’ne oy vermiş olanların da ciddi bir hayır kampanyası içinde olduklarını görüyoruz. İktidarın iddia ettiği gibi hayır diyenler teröristtir, sadece şu kesin hayır diyor gibi bir şey yok. Geniş bir yelpaze içinde hayır var. Toroslar’daki havada aynı. Bir abimiz ‘Her şey oldun daha ne istiyorsun, ben hayır diyeceğim’ dedi. Anadolu insanı Sayın Erdoğan’a ‘Biz sana her şeyi verdik daha ne istiyorsun’ diyor. Genel tablo bu” şeklinde konuştu.

"Bir tek İslam ülkesinden Türkiye haklıdır açıklaması çıktı mı?"

“Almanya’yla Hollanda’yla yaşadığımız kriz ortada” diyen Balbay, maharetin düşman üretmek değil, dost kazanmak olduğunu söyledi. “Ama şu anda Türkiye’nin ne ürettiğini çok iyi görüyoruz” diyen Balbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tüm Türkiye’ye şunu sormak istiyorum; Tamam Avrupa bize düşmanlık etti, dik duruyorsunuz, çok büyük bir İslamofobi diye baktınız bu duruma tamam. Bir tek İslam ülkesinden Türkiye haklıdır açıklaması çıktı mı? Varsa söyleyin. Bir tek çıkmadı. Bu büyük bir yalnızlıktır. Bu Türkiye’nin şu anda içine düştüğü, bölgesinde ve dünyada yalnızlığının bir parçasıdır. Komşularla sıfır sorundan, sırf sorun haline geldik. Şu anda hem ekonomimizin hem turizmimizin bu tablodan nasıl etkilendiği ortada. Bununla yüz yüze kalan kentlerimizin başında Bursa da yer alıyor. Bu tablo içinde 16 Nisan’da çıkacak güçlü bir hayır’ın herkesin hayrına olacağını, iktidar dahil onların da hayrına olacağını ben görüyorum. O zaman bütün kurumlar kendi yerinde kendisini biraz daha güçlendirmek, yaraları sarmak, ileriye dönük yapılması gerekenleri konuşmak üzere planlayacak.”