CHP'li Balbay: AKP, HDP'ye “Seçimlerden sonra bizimlesin” mesajı götürmeye hazırlanıyor

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, AKP’nin HDP’ye “Seçimlerden sonra bizimlesin” mesajı götürmeye hazırlandığını iddia etti. Balbay, “Ankara'da sezdiğim, burnuma gelen kokular, AKP'nin HDP'ye seçimden sonra 'benimlesin, bak seçimden sonra güzel şeyler olacak' diye mesajları uçurmaya hazırlandığını görüyorum” ifadelerini kullandı.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan Balbay, CHP ile İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kurulan Millet İttifakı’nın adının artık ‘Tamam ittifakı’ olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Millet tamam diyorsa çekiliriz" sözü sonrası 'tamam' kelimesinin kampanyaya dönüşmesinden dolayı teşekkür eden Balbay, "Bence dünden itibaren yayınınızda öneriyorum, ittifakın adı tamam ittifakı olsun. Tamam ittifakı. Herkes katılabilir buna. Halkta karşılığını bulmuştur, dünyada karşılığını bulmuştur" dedi.

"AKP iktidarı Kürt seçmeni 9 kez kandırdı"

Bazı HDP’li siyasetçilerden gelen ‘sağ ittifak’ eleştirilerine de yanıt veren Balbay, "Bizimki sağ ittifak değil, sağduyu ittifakı. Bu bir sağduyu ittifakı. Herkes burada birbirini anlayarak, empati yaparak ve karşıdan gelen tehlikenin büyüklüğünü dikkate alarak hareket etti" diye konuştu. Balbay, şöyle devam etti:

"Rakamlarla konuşmak gerekirse AKP iktidarı Kürt seçmeni 9 kez kandırdı. 2010 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'çok güzel şeyler olacak' dedi. Açılım dendi ama her seferinde kandırdılar. En son Meclis'te seçim yasasını görüşeceğimiz gün iki HDP milletvekilini Meclis'ten attılar, bunu unutmasınlar. Ankara'da sezdiğim, burnuma gelen kokular, AKP'nin HDP'ye seçimden sonra 'benimlesin, bak seçimden sonra güzel şeyler olacak' diye mesajları uçurmaya hazırlandığını görüyorum."