CHP'li Balbay: Ahlaktan bu kadar mı uzaksınız?

CHP'nin Milli Eğitim Komisyonu ve Aladağ Komisyonu üyesi İzmir milletvekili Mustafa Balbay son olarak Ankara Haymana’da yaşanan öğrencilere cinsel istismar olayına ve Adana Aladağ yurt yangınında yaşamını yitiren çocukların dava sürecine isyan etti.

"İmzasız ihbar mektuplarını bile ciddiye alıp gençleri, hocaları tutuklayan yargının çocukların hedef olduğu acı olaylarda tutuksuz yargılamayı" benimsediğini söyleyen Balbay, “yargı ahlakı da, adaleti de tesis etmeli. Ahlaktan bu kadar mı uzaksınız?” diye sordu.

Balbay iki olay üzerinde değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Ülkemizde hukuk diye bir şey kalmadı. İnsanlığın en temel değeri ahlak. Bu iktidar döneminde ahlak ve adalet olmadık yaralar aldı. Sıradan siyasi davalarda delilsiz, iddiasız insanlar cezaevlerine atılırken, küçücük çocukların cayır cayır yanmasına neden olanlar, eğitimci diye okullara öğretmen olarak atanan ve çocuklara cinsel istismarda bulunanlar ellerini kollarını sallaya sallaya aramızda dolaşıyorlar. Bunu da hukuk sağlıyor. Vicdan bunu kabul etmiyor. Bu davalara bakan hakim ve savcıların çocukları yok mu? Hiç mi empati yapmazlar? O çocukların ve ailelerin ruh hali nedir hiç mi düşünmezler? Onları biraz olsun rahatlatacak, hayata tutunacak kararları neden vermezler?”

Balbay, 1 Aralık 2016 tarihinde “Adana'nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın Vakasının Araştırılması ve Benzer Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması ve Kamusal Eğitim ve Barınma Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp Yaygınlaştırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”’nun da AKP ve MHP’nin rejim değişikliği sevdaları yüzünden ancak 2017 Şubat ayı içinde toplandığını ve henüz hiçbir çalışma yürütmediğini savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP toplumun canını yakan her olayda kamuoyu ve muhalefetin yoğun baskısı ile olayın araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması, sonrası için önlemlerin alınması için Araştırma Komisyonu kurulmasına zoraki yanaşıyor. Ancak kurulan komisyonların çalışmaması için de ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü her olayda sebep olanların bir şekilde AKP ile direkt ya da endirekt bir bağı ortaya çıkıyor. Onlar da bunu zamana yayarak ve savsaklayarak gözden kaçırmanın yolunu arıyorlar. Maalesef bu tutuma son olaylarda adaletin de çanak tuttuğunu üzülerek görmekteyiz.

"Adana Aladağ’da tutuklu yargılanan dört kişi üç ay geçmeden tahliye edildi. Kamuoyu bastırınca yeniden tutuklama kararı verildi. Ancak kilit sanıklardan biri kaçtı, yakalanamıyor. Ankara Haymana’daki olaylara baktığımızda sorumlu görülen müdür S. K. tutuksuz yargılanıyor. Şikayet dilekçeleri baskıyla geri çektirtiyor. Müdür Edirne'den gelmiş. Orada cinsel tacizden kınama cezası almış. Haymana'da okul yurdunda kendine özel oda yaptırmış. Tutuksuz yargılanacak. Bunun neresinden tutacaksınız."