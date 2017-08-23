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CHP'li Balbay 'Adalet Yürüyüşü'nün kitabını yazdı

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan başlattığı, 9 Temmuz Pazar günü İstanbul Maltepe'de mitingle noktaladığı 'Adalet Yürüyüşü'nün kitabını yazdı

23 Ağustos 2017 19:40

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun 15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark\'tan başlattığı, 9 Temmuz Pazar günü İstanbul Maltepe\'de mitingle noktaladığı \'Adalet Yürüyüşü\'nün kitabını yazdı.
\'Adalet Yürüyüşü\'nü baştan sona izleyen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, katılımcıların düşüncelerini, katılım yelpazesini, yol boyu yaşananları kaleme aldı. Balbay, Halk Kitap\'tan çıkan kitabını, \"Engin bir denize bakarsınız, ufkun derinliği, mavinin güzelliği sizi çeker. Çok güzel bir manzara dersiniz. Peki ya o denizin içindeki renkli yaşam? Onlarca tür balık, öteki deniz canlıları. İşte mitingin içi böyleydi. Çok renkliydi. Bunu dışarıdan bakarak göremezsiniz. Ancak içine girmeniz halinde görebilirsiniz. Bunu yazmaya çalıştım\" diye anlattı.
Balbay\'ın \'Vicdanın Ayak Sesleri/ Yürüyüş\' adını verdiği kitabında katılımcıların duygularını yansıtan ilginç anıları yer aldı. Balbay onlardan birini şöyle özetledi:
\"Gebze civarındaydı. 40 yaşlarında bir yürüyüşçü, yüz dolusu gülümseyerek \'ne güzel oldu, değil mi\' dedi. O kadar mutlu bir gülümsemesi vardı ki, \'tarif et bakalım mutluluğunu\' dedim. Şu karşılığı verdi; \'abi evlendiğim gün bu kadar mutlu değildim\'. O kişinin yüzü hala gözümün önünde.\"
Balbay yürüyüşün ortaya çıkardığı pek çok gerçek olduğunu vurgulayarak, \"Halkımız hak hukuk adalet için, cumhuriyet için ayağa kalkabileceğini gösterdi. AKP\'nin yüksek oy aldığı yerlerden geçerken bile insanların çok büyük çoğunluğu bizimleydi. Bu güce güven veren, peşinden sürükleyen geleceği belirler. Yürüyüş tam anlamıyla vicdanın ayak sesleriydi\" dedi.

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