CHP'li Bakan, suyla dolan tarihi kalıntıları Meclis gündemine taşıdı

İZMİR, (DHA) - CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Konak ilçesinde iş hanı yapılmak üzere yıkılan binanın zemininde yer alan, Antik Roma dönemine ait kalıntıların suyla dolmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. CHP\'li Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy\'a, tarihi alandaki mevcut zemin suyunun giderilmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalara ne zaman başlanacağını sordu.

Konak ilçesine bağlı Konak Mahallesi\'nde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü\'ne ait, 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap- işlet- devret modeliyle 2016\'da ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından 12 Haziran 2016\'da çalışmalara başlandı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmalarında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlanılınca inşaat çalışmaları durduruldu. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun kararıyla bölgede sondaj yapılarak, kalıntılar incelemeye alındı. Bölgedeki sondaj ve kurtarma kazısı sonucu alanda geçen yıl Antik Roma dönemine ait liman hamamı kalıntısı ve imparatorluk salonu bulundu. Mutlak korunması gerekli alan olan bölgedeki tarihi kalıntıların tümünün ortaya çıkarılabilmesi için Müze Müdürlüğü\'nün uygun göreceği teknik ve yöntemlerle sondaj çalışmalarına parsel bütününde devam edilmesi yönünde karar alındı.

ÇALIŞMALARA NE ZAMAN BAŞLANACAĞINI SORDU

Alanda gerekli çalışmaların yapılmadığını belirten TBMM Çevre Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Bakan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarafından yazılı yanıtlanması istemiyle Meclis\'e soru önergesi verdi. Tarihi alandaki mevcut zemin suyunun giderilmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalara ne zaman başlanacağını soran Bakan, çalışmalara hemen başlanılması için de çağrıda bulundu. CHP\'li Bakan, önergesinde Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy\'a şu soruları yöneltti:

\"İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararda belirtildiği gibi bir dönemin sosyokültürel yaşamını göstermesi ve mevcut alanda kompleks yapı olgusu olduğu anlaşılan ve \'mutlak korunması gerekli alan\' olarak değerlendirilen söz konusu alanda gerekli çalışmaların yürütülmemesinin nedeni nedir?

Tarihi alandaki mevcut zemin suyunun giderilmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmalara ne zaman başlanacaktır?

Çalışmaların tamamlanmasına ilişkin öngörülen süre nedir?

\'Mutlak korunması gerekli alan\' olarak değerlendirilen söz konusu tarihi alan arkeolojik çalışmalar tamamlandıktan sonra ne şekilde değerlendirilecektir?\"

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