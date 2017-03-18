CHP'li Aytun Çıray'dan 'sahte oy pusulası' iddiası

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 16 Nisan'daki referandumda AKP'lilerin hazır pusulalarla gelip boş pusulayı alarak oy kullanacakları iddiasında bulundu.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan'a konuşan Çıray, iddiaya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bugüne kadar hiç siyasete bulaşmamış, siyasetle işi olmamış, yakından tanıdığım bir iş adamı arkadaşımdan geldi. Çok önemliydi paylaştım" dedi. Aytun Çıray, arkadaşının referandum için sandık eğitimine katıldığını belirtti ve ekledi; "Kendisine, 'sen bugüne kadar hiç siyasete bulaşmamıştın, neden sandık eğitimlerine gidiyorsun' diye sordum. O da, 'bu siyaset üstü bir şey. Vatandaş olarak görevimi yapıyorum. Çünkü, bu Türkiye'nin var oluş sorunu' diye cevap verdi."

Çıray'ın partililere ilettiği mesaj şöyle:

"Arkadaşlar şimdi sandık görevi eğitiminden geldim. Ve sizinle önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. AKP'nin hazır pusulalarla gelip boş pusulayı alarak oy kullanacakları yönündeki haberlere karşı bir tedbir. Sabah ilk iş her pusulaya ve zarfa o sandığa ait mühür basılacak... Oylar sayılırken OY KULLANDIĞINIZ SANDIĞA GERİ GELİNİZ SANDIK BAŞINDA GÖREVLİ ARKADAŞA DESTEK OLUNUZ muhakkak pusulanın arkasına bakınız o sandığa ait mühür yoksa o pusula AKP'nin önceden dağıttığı sahte pusuladır ve iptaldir..

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