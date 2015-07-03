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CHP'li Aytuğ Atıcı: Erdoğan'ın bir mitingine harcanan para 172 bin lira!

'Cumhurbaşkanı'nın mitinglerinin halkımıza maliyetinin 10 milyon liradan çok daha fazla olduğu söylenebilir'

03 Temmuz 2015 11:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Haziran seçimleri öncesi Mersin'de gerçekleştirdiği mitingin valiliğe maliyetinin 172 bin 714 TL olduğunu savundu.

Zaman'dan Hasan Küçük'ün haberine göre Atıcı, Cumhurbaşkanı'nın 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi Mersin'de yaptığı mitingin maliyetini bilgi edinme kanunu kapsamında Mersin Valiliği'ne sordu. Valilikten Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'ya gelen cevapta, afiş bedeli 4 bin 238 TL, konaklama- ağırlama bedeli 15 bin TL, araç kiralama bedeli 19 bin 794 TL, konuşma platformu hazırlanması 110 bin TL, alanda dağıtılan bayrak bedeli de 22 bin 500 TL olmak üzere toplam KDV hariç 172 bin 714 TL harcandığı ifade edildi.

Atıcı Mersin Valiliği'nin cevabı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Mersin Valiliği'nin resmi yazısı ile Cumhurbaşkanı'nın bir mitinginin en az maliyetinin KDV dâhil yaklaşık 200 bin TL olduğunun resmiyet kazandığını ifade etti. Bu rakamın en az olduğunu savunan Atıcı "En az, çünkü bu harcamalarda bir hafta boyunca tüm Mersin'de, billboard (ilan tahtası) ve diğer ışıklı ışıksız reklam pano kiralarının bulunmadığı anlaşılmıştır" dedi.

Bu rakamlara çevre il ve ilçelerden yapılan insan taşımaları, kumanyalar, televizyon ve radyo reklamları gibi diğer masraflarında dâhil olmadığını vurgulayan Atıcı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'nın kendi bütçesi dışında Mersin Valiliği bütçesinden yaklaşık 200 bin TL harcamış olması kabul edilemez. Cumhurbaşkanı'nın Mersin mitingi için yapılan harcamaların, Türkiye'deki diğer illerdeki mitinglerde de yapıldığı düşünüldüğünde Cumhurbaşkanı'nın AKP'ye destek amaçlı mitinglerinin halkımıza maliyetinin 10 milyon TL'den çok daha fazla olduğu söylenebilir."

"Hesap ortada, Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin harcamalarından daha fazla harcama yaparak AKP'ye oy istemiş ve muhalefet partilerine karşı propaganda yürütmüştür." diyen Atıcı "Bu müsrifliğin ve kanun tanımazlığın önüne geçmek, halkın sırtındaki yükü indirmek her siyasetçinin görevidir." ifadelerini kullandı.

 

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