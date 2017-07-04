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CHP'li Aykut Erdoğdu'nun annesi hayatını kaybetti

Erdoğdu, haberi aldığı sırada 'adalet yürüyüşü' kortejinde bulunuyordu

04 Temmuz 2017 15:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün yirminci gününde İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun annesi hayatını kaybetti.

Başladığı günden bu yana "adalet yürüyüşü" kortejinde bulunan Erdoğdu, sosyal medya hesabında  "Annemi kaybettim" paylaşımında bulundu. 

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