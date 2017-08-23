CHP'li Aykut Erdoğdu'dan memurlara yapılan zamma tepki: Maaşlar iki katına çıkarılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, memur maaşlarına yapılan zamma ilişkin "Kamu çalışan ve emeklilerinin geçmişten gelen haklarını alabilmesi için maaşları iki katına çıkarılmalı yani yüzde yüz zam yapılmalıdır. Bu zam oranı bile geçmiş 15 yılda çalınan haklarının birikmiş değerini karşılamamaktadır" dedi.

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, memur ve emekli memurun zam oranlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan zamların sadece enflasyon tazminatı kabilinde olduğunu savunan Erdoğdu, şunları kaydetti:



"Yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren zam pazarlığında hükümet, saray ve sarı sendika üçgeninde memura kumpas kurulmakta; kamu çalışanları ve emekliler ölüm gösterilerek sıtmaya razı edilmeye çalışılmaktadır. 15 yıllık AKP iktidarı boyunca kamu çalışanı ve emeklilerinin sadece enflasyon kaybı karşılanmıştır. Yapılan zamlar sadece enflasyon tazminatı kabilindedir. Aynı dönem içerisinde Türkiye ekonomisinde gerçekleşen büyümeden çalışan ve emeklilere pay verilmemiştir. Oysa ülke ekonomisinde gerçekleşen büyümede kamu çalışan ve emeklilerinin de payı ve hakkı vardır. 2003 yılından itibaren açıklanan enflasyon ve büyüme oranları birlikte hesaplandığında 2016 sonu itibariyle kamu çalışan ve emekli maaşlarının reel olarak 7,13 katına çıkması gerekirdi. Yani 2003 yılı başında 1.000 TL alan bir memurun maaşının 2016 sonunda 7.130 TL olması gerekiyordu"

"Yüzde yüz zam yapılmalı"

Kamu çalışan ve emeklilerinin geçmişten gelen haklarını alabilmesi için maaşların 2 katına çıkarılması gerektiğini belirten CHP'li Erdoğdu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bütün kamu çalışan ve emeklileri bu hesabı yapmalı ve eğer 2003 yılı başında aldıkları maaşın 7,13 katı maaşı alamıyorlarsa haklarının hükümet tarafından çalındığını bilmelidirler. Kamu çalışan ve emeklilerinin çalınan maaşları yapılan yolsuzluk ve suiistimallerle yandaşlara peşkeş çekilmiştir. Bu koşullar altında kamu çalışan ve emeklilerinin geçmişten gelen haklarını alabilmesi için maaşları iki katına çıkarılmalı yani %100 zam yapılmalıdır. Bu zam oranı bile geçmiş 15 yılda çalınan haklarının birikmiş değerini karşılamamaktadır. Her kamu çalışanı ve emeklisi hakkı olan büyüme payının hükümet tarafından çalındığı için geçinemediğini ve banka borçları altında ezildiğini bilmelidirler. Hükümet, Saray ve sarı sendika arasında kurulan kirli kumpas bu gerçekleri gizleyemez. Hakkı çalınan 5 milyon kamu çalışan ve emeklisinin ve bunların ailelerinin hakkı saray ve yandaşlarının üzerindedir"