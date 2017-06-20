CHP'li Aykut Erdoğdu ile Ahmet Hakan arasında 'iftira' tartışması

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın Doğan'ı çağırıp 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin haberlere yer vermemelerini istedi" iddiasına tepki gösterdi. Hakan'ın "Yalancısın, iftiracısın" ifadesine Erdoğdu'nun yanıtı "Erdoğan hepinizi celp edip adalet yürüyüşünü terörle eşleştiriyorsa bunu adı bütün dillerde yazmayın talimatıdır" oldu.

Erdoğdu, geçen pazar günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazete yöneticilerinden "Adalet Yürüyüşü'ne yer vermemelerini" istediğini iddia etmişti. Erdoğdu, "Erdoğan dün akşam bütün gazetecilerin yöneticilerini, özellikle Aydın Doğan'ı çağırıp Adalet Yürütüşü'nü vermemelerini emretti" demişti.

Söz konusu iddiaya ilişkin olarak Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile konuşan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Erdoğdu için "yalancı", "iftiracı" ifadelerini kullandı. Aykut Erdoğdu'nun Hakan'a yanıtı ise "Erdoğan hepinizi celp edip adalet yürüyüşünü terörle eşleştiriyorsa bunu adı bütün dillerde yazmayın talimatıdır" oldu. Erdoğdu, sosyal medya hesabında şunları söyledi:

"Ahmet Hakan bugün bana 'yalancı ve müfteri' demiş. Erdoğan medya mensuplarını toplayıp adalet yürüyüşünü vermemelerini emretti demişim. Aydın Doğan böyle bir şey olmadı demiş hem Aydın Doğan'ı hem Cumhurbaşkanı'nı zan altında bırakmışım. Yalacıymışım. İftarcıymışım. Önce Aydın Doğan: Eğer Cumhurbaşkanı Genel Yayın Yönetmenleri çağırıyor ve siz hepiniz koşarak gidiyorsanız sorun var demektir. Erdoğan hepinizi celp edip adalet yürüyüşünü terörle eşleştiriyorsa bunu adı bütün dillerde yazmayın talimatıdır. Adalet Yürüyüşü sırasında yanıma gelen eski ve yeni gazetecilerin çoğu bu iftarın ve bu konuşmanın bu anlama geldiğini söyledi."

Ahmet Hakan'ın "Yalancısın ve müfterisin Aykut Erdoğdu" başlığıyla yayımlanan (20 Haziran 2017) yazısı şöyle:

CHP’li Aykut Erdoğdu, sosyal medyada şunu yazdı: