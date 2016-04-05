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CHP'li Aykut Erdoğdu: Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında disiplin süreci başlamalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Hazinedar'ı eleştirmişti

05 Nisan 2016 12:21

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile fotoğraf vermesi ve Mehmet Ağar’ı makamında ağırlamasıyla tepki çeken CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı eleştirerek partisine disiplin kurulu çağrısı yaptı. Erdoğdu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bıçak kemiğe dayandı... Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demekten bıktım... Beşiktaş Belediye Başkan'ı hakkında disiplin süreci başlamalı...” ifadelerini paylaştı.

Hazinedar için son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de CNN Türk canlı yayınında eleştirilerde bulunmuştu. Özel, belediye işçilerinin havaalanında Umre’den dönen Hazinedar’ı sloganlarla karşılamasını eleştirerek, “Bence işlem başlatılmalı” demişti.

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