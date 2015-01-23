CHP'li Aykan Erdemir, cezaevindeki öğrencisinin kitabını tanıttı

CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevinde bulunan öğrencisi Hüseyin Edemir'in yazdığı "C-84" adlı romanı tanıttı.



Edemir'in kartondan yapılmış maketini kürsüye getiren Erdemir, "Bugün peçeteden hallice evraklarla yolsuzlukları aklayanlar umuyorum ki peçeteden bile hallice olmayan kanıtlarla mahkum ettikleri Hüseyin Edemir'leri, bu ülkenin gençlerini, öğrencilerini bu utançla izlerler ve kurdukları bu acımasız düzenle ilgili biraz olsun utanırlar. Biz vicdan sahibi herkesi Hüseyinlere sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte Hüseyin Edemir'in yazdığı "C-84" adlı romanından pasajlar okududu. Erdemir, Türkiye'deki adaletsiz düzenin Demir'in kendi romanının tanıtımını bizzat yapmasına izin vermediğini ifade etti.

Demir'in neden cezaevinde bulunduğu sorusuna, Ağbaba, "Bir dijital delille, ismi bir kağıtta yazıyor diye ceza aldı. Bir örgüte üye olduğunu yazıyor" yanıtını verdi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıp yapmadığı sorusu üzerine, "Evet başlattı, yanıt bekliyoruz" dedi.