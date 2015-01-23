T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Aykan Erdemir, cezaevindeki öğrencisinin kitabını tanıttı

CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, cezaevinde bulunan öğrencisi Hüseyin Edemir'in yazdığı "C-84" adlı romanı tanıttı

23 Ocak 2015 02:27

CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevinde bulunan öğrencisi Hüseyin Edemir'in yazdığı "C-84" adlı romanı tanıttı.

Edemir'in kartondan yapılmış maketini kürsüye getiren Erdemir, "Bugün peçeteden hallice evraklarla yolsuzlukları aklayanlar umuyorum ki peçeteden bile hallice olmayan kanıtlarla mahkum ettikleri Hüseyin Edemir'leri, bu ülkenin gençlerini, öğrencilerini bu utançla izlerler ve kurdukları bu acımasız düzenle ilgili biraz olsun utanırlar. Biz vicdan sahibi herkesi Hüseyinlere sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi. 

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile birlikte Hüseyin Edemir'in yazdığı "C-84" adlı romanından pasajlar okududu. Erdemir, Türkiye'deki adaletsiz düzenin Demir'in kendi romanının tanıtımını bizzat yapmasına izin vermediğini ifade etti. 

Demir'in neden cezaevinde bulunduğu sorusuna, Ağbaba, "Bir dijital delille, ismi bir kağıtta yazıyor diye ceza aldı. Bir örgüte üye olduğunu yazıyor" yanıtını verdi. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıp yapmadığı sorusu üzerine, "Evet başlattı, yanıt bekliyoruz" dedi. 

 

ETİKETLER

hüseyin edemirroman c84aykan erdemirveli ağbaba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24