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AKP'li Bostancı: CHP'li Aygün'ün yaşadığı şiddeti kınıyorum

Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün'nün kaçırılmasıyla ilgili olarak AKP'li Bostancı, Aygün'nün yaşadığı mağduriyeti şiddetle kınadığını ifade etti

13 Ağustos 2012 19:16

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam Hakkı İhlallerini Araştırma Komisyonu Başkanı, AKP Amasya Milletvekili Naci Bostancı, CHP’li  Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasına tepkisini, “ Yaşadığı mağduriyeti şiddetle kınıyorum”  diye diye getirdi.  Aynı komisyonda görev yaptığı Aygün’ün en temel meseleye insani ve vicdani boyutta baktığına dikkat çeken Bostancı, “ En kısa zamanda aramıza  döner ve  birlikte çalışmalarımız devam eder” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün’de yazılı açıklamasında şöyle dedi:

Türkiye’nin huzuruna kasteden PKK terör örgütü; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi ve CHP Tunceli Milletvekili Sayın Hüseyin Aygün’ü 12 Ağustos 2012 tarihinde seçim bölgesinde yürüttüğü çalışmalar sırasında kaçırarak millet iradesine de saldırmıştır.

Komisyonumuzun saygın bir üyesi olan ve yürüttüğü başarılı çalışmalar ile bölge halkının sorunlarını komisyonumuza ve TBMM’ne taşıyan Hüseyin Aygün'nün PKK tarafından kaçırılması kabul edilemez bir terör eylemidir. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Hüseyin Aygün’ün  kaçırılması insan haklarına yapılan açık bir saldırıdır.

 Bu olay bölücü terör örgütünün ülkemizde neler yapmak istediğini ortaya koyması açısından önemli bir olgudur.

 Komisyon olarak; üyemiz ve insan hakları savunucusu olan Hüseyin Aygün’e karşı yapılan bu eylemi şiddetle kınıyoruz.

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Naci BostancıAKPCHPHüseyin Aygün

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