Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, sanatçıların emekli edilmesinden genel müdürlük düzeyindeki Devlet Tiyatro, Opera ve Balenin kapatılmasıyla gündeme gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e, “ Tiyatro, opera ve balenin kapısına kilit vurmayı düşünüyor musunuz” dedi.

Aygün, tiyatronun ustalarından, rejisör Tamer Levent’in T24’teki değerlendirmelerini de hatırlatarak, “Bakan olarak göreve geldiğinizden itibaren sizi tebrik etmek isteyen TOBAV’a neden hala randevu verilmemiştir? TOBAV ile görüşmeme nedeniniz nedir? Görüşmeyi düşünüyor musunuz” dedi.

Başkentin sanattaki olumsuz gelişmeler Meclis gündemine taşındı. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in yanıtlamışı istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:



İstanbul’da Emek Sineması, Ankara’da Akün Sahnesi



Bütün baskılara ve yasaklamalara rağmen evrensel sanatın temsilcisi tiyatro, opera ve bale ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Özellikle siyasi iktidarlar tarafından geliştirilmesi ve daha iyi yerlere gelinmesi için çaba harcanması gerekirken günümüzde tam tersi yapılmakta hatta İstanbul’da Emek Sineması’nın yıkılma kararıyla başlayan, Ankara’da Akün Sahnesi binasının satışa çıkarılmasıyla devam eden sahne kapanma sürecinin ardından sıra devlet tiyatro, opera ve balenin kapısına kilit vurulabilmesine kadar gelmiştir.



Sanat ve sanatçıya destek yerine mücadele



Sanatı ve sanatçıyı desteklemesi gereken iktidarlar, kendilerine görev olarak sinema, tiyatro, bale ve opera ile mücadeleye adamış gibi çalışmaktadırlar. Bakanlığın kapsamlı bir taslak hazırladığı; tiyatro, opera ve balenin, ‘Türkiye Sanat Kurumu’ adlı özerk bir bünyede toplanacağı iddia edilmektedir.



Tiyatro, opera ve bale için taslak hazır mı?



-Bakanlığınızın tiyatro, opera ve bale ile ilgili bir çalışması var mıdır? Bu yönde bir çalışma düşünülmekte midir? Taslak raporun hazırlandığı iddiaları doğru mudur?

-Taslağın hazır olduğu iddiası dikkate alınırsa; bu yönde bir çalışma yaparken alanının uzmanları veya STK’ların görüşlerine başvurulmuş mudur? Başvurulmuş ise kimler veya hangi STK ile görüşülmüştür?

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesindeki devlet sanatçısı sayısı nedir? Teknik personel sayısı nedir? Teknik personeller hangi statüde çalıştırılmaktadır? Çalışanlardan yaşları gelenlerin emekliliklerinin isteneceği iddiaları doğru mudur? Emekliliği istenenlerin sayısı nedir?



Son 11 yılda kaç tiyatro, opera ve bale kapatıldı?



-Tiyatro, opera ve balenin, ‘Türkiye Sanat Kurumu’ adlı özerk bir bünyede toplanacağı iddiaları doğru mudur? Neden buna gereksinim duyulmuştur? Bu konuda kimden/kimlerden görüş alınmıştır?

-2003 yılında Türkiye’deki tiyatro, bale ve opera sayısı nedir? 2013 yılı Mayıs ayı itibari ile Türkiye’deki tiyatro, bale ve opera sayısı nedir?

-2002-2013 yılları arasında kaç tiyatro, opera ve bale kapatılmıştır? Kaç tane açılmıştır?

-Bakan olarak göreve geldiğinizden itibaren sizi tebrik etmek isteyen TOBAV’a neden hala randevu verilmemiştir? TOBAV ile görüşmeme nedeniniz nedir? Görüşmeyi düşünüyor musunuz?

-Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne 2002-2013 yılları arasında ayrılan bütçe nedir? Yıllara göre dağılımı nedir?



Sanatçılar neden başbakanın kriterlerine göre oyun sahneleyecek?



-Tiyatro, opera ve balenin kapısına kilit vurmayı düşünüyor musunuz? Tiyatroların eleştirel ve muhalif olmalarının etkisi var mıdır?

-Verilen maddi desteğin harcanmasından, proje alımlarında kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin usul ve esaslara kadar her şey, başbakan tarafından belirlenecek. Destek verilen oyunlar, kurulun belirlediği kriterlere uygun olarak sahnelenmezse destek geri alınacağı belirtilmektedir. Başbakanın bu konudaki kriterleri nelerdir? Sanatçılar, neden başbakanın kriterlerine göre oyun sergilemek zorundadır?



Başbakan karar verecekse bakanlığa neden devam ediyorsunuz?



-Başbakanın tiyatro, bale ve opera alanlarında çalışmaları var mıdır? Bu alana ne kadar hakimdir?

-Yeni çıkacak yasa ile her şeye başbakan karar verecekse siz neden bakanlığa devam ediyorsunuz? Bu durumda bakanlığınıza ihtiyaç olacak mıdır?