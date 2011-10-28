CHP’li Aygün’den bakan Babacan’a: Kriz gizlenmeye mi çalışılıyor?







Hülya Karabağlı



T24 / Ankara - CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, sigarada özel tüketim vergisinde (ÖTV) önce artış ardından da 4 puanlık indirimin enflasyonun ötelenmesi için yapıldığını söyledi.





Krizin gizlenmesine çalışıldığını söyleyen Aygün, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.



ÖTV’de son iki hafta içinde yapılan değişikliklere dikkat çeken Aygün, önergesinin gerekçesinde, “ÖTV oranları 13 Ekim 2011’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla değişik tutarlarda artırılmıştır. Ardından 26 Ekim 2011’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla tütün ürünlerindeki (sigara) ÖTV artış, yüzde 69’dan, 2012 sonuna kadar geçerli olmak üzere, yüzde 65’e indirilmiştir. Bu geçici indirimle, sigara fiyatlarına yapılan zammın enflasyonda yaratacağı artış 2013 yılına ötelenmiştir.”



İndirimin aynı zamanda KDV’den ÖTV alınması sonucunu doğuran yanlış hesaplamadan kaynaklandığı, Merkez Bankası’ının uyarısı üzerine düzeltildiği yönünde haberler olduğuna da dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Aygün, şu soruları yöneltti:



-Sigaradaki ÖTV oranının önce yüzde 63’ten 69’a yükseltilmesinin, ardından geçici süreyle yüzde 65’e indirilmesinin nedeni nedir?



- ÖTV artışından kaynaklanan zamların yarattığı enflasyon artışını niye 2013 yılına ertelemeye çalışıyorsunuz? Amacınız enflasyondaki ciddi artışı, bunun neden olacağı krizi gizlemek mi?



-13 Ekim’de yaptığınız ÖTV artışının KDV’den ÖTV, ÖTV’den KDV alınması sonucunu yarattığı ve artışın sigara fiyatlarında yaratacağı zamların yanlış hesaplandığı, bu yüzden Merkez Bankası tarafından Maliye Bakanlığı’nın uyarıldığı doğru mu?



-Eğer Merkez Bankası’nın uyarısı doğruysa bu, Maliye Bakanlığı’nda söz konusu teknik hesapları yapabilecek kadro kalmadığını akla getiriyor. Oysa Maliye Bakanlığı’nda bu hesaplamaları yapabilecek kadrolar vardı. Bu kadrolar şimdi nerede?



-Sigarada ÖTV’nin yüzde 63’ten 69’a yükseltmesinin enflasyonda 2 puan artış yaptığının Merkez Bankası’nca hesaplandığı doğru mu? Altı puanlık vergi artışının enflasyona kaç puanlık etki yapmaktadır?



-ÖTV artışının yüzde 69’dan 65’e indirilmesi nedeniyle 2013 yılına ertelenen enflasyon kaç puandır?



-Sigarada yaptığınız ve son düzenlemeyle 2013 başından itibaren uygulamaya girecek 6 puanlık vergi artışı piyasada yüzde 44’e varan oranlarda zamma yol açmıştır. Son ÖTV indirimi ile bu zamlar 2013’e ertelenmiş olsa dahi bu zamlar yüksek değil mi? Sigara tüketimini azaltalım derken kaçakçılığı teşvik edip, ne idüğü belirsiz kaçak sigaralarla halkın sağlığını tehlikeye atmış olmuyor musunuz?



-Sigaradaki ÖTV’de 26 Ekim’de yapılan indirim ile 13 Ekim’de yapılan 6 puanlık artışın üçte ikisi geri alınmıştır. Ancak sigara üreticisi firmalar yaptıkları zammın sadece yarısını geri almışlardır. Bu da sigara üreticilerinin haksız kazanç sağlamalarına neden olmuştur? Neden olduğunuz bu haksız kazancı, halkın uğradığı kaybı nasıl telafi edeceksiniz?



-ÖTV’de 26 Ekim’de yapılan indirim ile henüz Meclis’te görüşülmeyen 2012 yılı bütçesinde şimdiden 3 milyar TL’lik açık oluştuğu doğru mudur?



