CHP'li Aygün: Zihinsel engelli kadını korkuluklara kelepçeleyen polislere ne oldu?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, İstanbul Avcılar’da, zihinsel engelli bir kadını demir korkuluklara kelepçeleyen polisleri Meclis gündemine taşıdı. Aygün, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e, “Görevlendirilen polislerin demir korkuluklara kelepçeleyerek müdahale etme hakları var mıdır? Bu yetkiyi kim vermiştir” diye sordu.

“Polisler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır” diyen Aygün’ün bakan Güler’e yönelttiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

‘Ev içinde darp edip sonra demire kelepçelendi’

“İstanbul Avcılar'da bir aile içi tartışmadan dolayı görevlendirilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları, tartıştığı 2 çocuk annesi ve yüzde 65 oranında zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hamiyet Ağaoğlu'nu önce ev içerisinde darp etmiş daha sonra apartmanın demir korkuluklarına kelepçelemiştir. Engelli kadını demire kelepçeleyen ve yere yatıran polisler, tepki gösteren kardeşi Hatice Özer'i de darp ederek yine aynı şekilde korkuluk demirlerine kelepçelemiştir. İki kadın 1 saat acılar içinde yerde kıvranmıştır.

-Polisler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

-Görevlendirilen polislerin demir korkuluklara kelepçeleyerek müdahale etme hakları var mıdır? Bu yetkiyi kim vermiştir?

- Şiddeti önlemeye giden polis niye şiddet uyguluyor?

-Olay yerine giden polisler, kelepçeledikleri kadının zihinsel engelli olduğunu bilmiyorlar mıydı?

-Kadına şiddetin her geçen gün arttığı Türkiye’de polisin kadınlara şiddet uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

-Şiddeti önlemeye giden polis neden şiddet uygulamaktadır?

-Aile şikâyetçi olmuş mudur? Olay sonrası aile ile tekrar görüşülmüş müdür?

-Aileden özür dilenmiş midir? Hangi yetkili özür dilemiştir? Görevi nedir?

-2002-2013 yılları arasında orantısız güç kullanan kaç polis hakkında soruşturma açılmıştır? 2007-2013 yılları arasında orantısız güç kullanan kaç polis hakkında soruşturma açılmıştır?

-Bakanlığınız döneminde kaç eyleme müdahale edilmiştir?”