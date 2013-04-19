CHP’li Aygün: YÖK neden Dersim olayları hakkında çalışan akademisyenleri sordu?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, YÖK’ün Dersim olaylarını inceleyen akademisyenleri araştırması ile ilgili sorular yöneltti. “YÖK neden Dersim olayları ile ilgili çalışma yapan akademisyenleri sordu” diyen Aygün, YÖK’ün ayrıca alkolle ilgili bir çalışması olup olmadığını da sordu. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi, Aygün’ün, Erdoğan’a yönelik hazırladığı soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Basında yer alan bilgilere göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sitesini hackleyerek binlerce dokümanı deşifre eden Redhack'in açıkladığı belgelerde YÖK'ün, üniversitelere yazı göndererek, kampüs bünyesinde alkol satışı olup olmadığını sorduğu ortaya çıkmıştır. Bu yazıya karşılık çok sayıda üniversite, bünyelerinde alkollü içki satışı yapılmadığına dair yönünde cevaplarını resmi yazıyla YÖK'e bildirdiği açıklanmıştır. Yine açıklanan bir başka belgede ise, YÖK'ün Dersim olaylarını inceleyen akademisyenleri araştırdığı da ortaya çıkmıştır.

‘Üniversitelerde alkol yasaklanacak mı?’

-Kaç üniversiteye YÖK tarafından yazı gönderilmiştir? Bu yazı hangi tarihte gönderilmiştir? Kaç üniversite YÖK’e cevap göndermiştir?

-YÖK üniversitelere neden böyle bir yazı göndermiştir? YÖK’ün alkol ile ilgili bir çalışması var mıdır?

-Alkol satışı yapılan üniversitelerde alkolün yasaklanması yönünde bir çalışma var mıdır?

-YÖK neden Dersim olayları ile ilgili çalışma yapan akademisyenleri sormuştur?

-Dersim konusunda çalışma yapan akademisyenler tespit edilebilmiştir? Bu konuda çalışma yapan akademisyenler ile bir çalışma düşünülmekte midir? Nasıl bir çalışma düşünülmektedir?

“YÖK ile ilgili hükümetinizin bir çalışması var mıdır”?

-Redhack’in bugüne kadar açıklamış olduğu belgelerden dolayı hakkında soruşturma açılan rektör ya da akademisyen var mıdır?

-Redhack’in açıkladığı belgeler ile ilgili hükümetinizin bir çalışması var mıdır? Bu konuda neden detaylı bir açıklama yapılmamaktadır?

-Açıklanan belgeler ile ilgili YÖK başkanı ile görüşme yaptınız mı? Açıklanan belgeler ile ilgisi olan kişiler ile ilgili bir işlem yapılması düşünülmekte midir?