CHP'li Aygun: Ulusal Süt Konseyi'nin üç farklı açıklamasının perde arkasında hükümet baskısı mı var?

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ulusal Süt Konseyi’nin 27 Temmuz’dan bu yana 5 gün içinde 3 farklı açıklama yaparak, çiğ süt fiyatlarını ve uygulama tarihini değiştirmesi üzerine TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verilen önergede, “Ulusal Süt Konseyi’ne baskı mı yaptınız? Hayvancılığın bitmek üzere olduğunun farkında mısınız? Süt üreticisinin masraflarını karşılayacak mısınız? Çiğ sütte litre fiyatı nedir? Üreticinin de tüketicinin de kafası karışık” diye sordu.

Aygun, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergesinde tarım ve hayvancılık politikalarında plan ve stratejiden uzak yaklaşımların ülkemizi çıkmaz sokağa ittiğini vurgulayarak, çiğ sütte yaşanan fiyat tartışmasına değindi. Ulusal Süt Konseyi’nin 27 Temmuz 2018’den bu yana üç farklı açıklama yaptığını anımsatan Aygun, ciddiyetsiz bir durum yaşandığını belirterek süt üretiminin et sektörünü de etkileyeceği uyarısını yaptı.

CHP’li İlhami Özcan Aygun’un, Bakan Pakdemirli’ye yönelttiği sorular şöyle:

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt konusunda üç farklı referans açıklaması, güvenilirliğini ve saygınlığını yok etmiştir. Konsey’in üç farklı açıklama yapması, hükümet baskısına bağlanmaktadır. Bu iddia doğru mudur?

Çiğ sütün litre fiyatı son açıklamalar ışığında nedir ve hangi tarihte uygulanacaktır?

Süt üreticileri, daha önceki açıklamalarında 2 liranın altındaki fiyatların kendilerini kurtarmayacağını, inekleri kesmeye başlayacaklarını söyleyerek uyarıda bulunmuştur. İneklerin kesilmesi, ette yaşadığımız büyük sıkıntıyı ikiye katlayacaktır. Et ve sütle ilgili gelişmeler, doğrudan birbirini ilgilendirmektedir. Hayvancılık, bitmek üzeredir. Hayvancılık yapan üreticimize dönük kapsamlı bir destek paketi uygulamayı düşünüyor musunuz?

Bir süt üreticisinin para kazanabilmesi için 1 litre sütle 1.3 kilogram yem alması gerekmektedir. 1 torba yem (50 kilogram) 80 liradır. Dünyada hayvancılık yapanların geçinebilmeleri için bu durum; 1.3 süt-yem paritesi olarak belirlenmiştir. Bu yüzden Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı çiğ süt için 1,70 TL/Litre olarak rakamının, üreticinin eline geçen net rakam olması gerekmektedir. Süt üreticisinin masraflarını karşılayacak mısınız?

Ette yaşanan tartışmalardan sonra sütte de kötü bir döneme giriyoruz. Ulusal Süt Konseyi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında sağlıklı bir koordinasyon gerekmektedir. Yeni dönemde Ulusal Süt Konseyi ile Bakanlık arasındaki ilişkiler hangi çerçevede yürüyecektir?