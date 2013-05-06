CHP'li Aygün: Taksim'de 'çukur' gerçeğini gösteren Galatasaray taraftarını tebrik ederim

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Galatasaray’ın, işçi emekçiye ‘çukur’, ‘inşaat’ gibi gerekçelerle kapatılan Taksim Meydanı’ndaki kutlaması siyasetin ana gündem maddesi oldu. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “Galatasaray taraftarını bütün Türkiye’ye ‘çukur’ gerçeğini gösterdiği için tebrik ederim” dedi.

Aygün, Galatasaray taraftarının “Taksim çukurları” ile ilgili de gereken yerlere gereken cevabı verdiğini düşündüğün vurguladı.

Aygün’ün, Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelttiği sorular şöyle:

‘İktidar muhalefete günlerdir Taksim’de terör estirdi’

“Özellikle emekçiler için büyük öneme sahip Taksim Meydanı, ‘çukurlar’ nedeni ile işçiye yasaklanmış ve girmek için direnen emekçilere ise bedeli çok ağır ödettirilmiştir. Günlerdir iktidara muhalif olan kesimlere Taksim’de terör estirilirken, şampiyonluk kutlamalarında ise hiçbir sorun yaşanmadığı ve müdahale edilmediği görülmüştür.”

‘1 Mayıs, Dilan Alp, Deniz Gezmiş ve arkadaşları anmasında da saldırıldı’

“Gündüz saatlerinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak isteyenlere saldıran polis, gece yapılan kutlamalarda ortada yoktu. Bu nedenle tekrardan Galatasaray taraftarını bütün Türkiye’ye ‘çukur’ gerçeğini gösterdiği için tebrik ederim.”

‘Taksim’de ‘Dersim’ için yürümek isteyenlere niye izin verilmedi?’

-2002-2013 yılları arasında Türkiye’de kaç kişi çukura düşerek hayatını kaybetmiştir? Kaçı çocuktur? Bu nedenle kaç kişi hakkında soruşturma açılmıştır?

-Dersimlilerden özür diliyorsunuz fakat yürümelerine, kaybettiklerini anmalarına izin vermiyorsunuz. Taksim’de Dersim 38’i anmak için yürümek isteyenlere neden izin verilmemiştir? Yasağın sebebi Taksim’deki ‘çukurlar’ mı yoksa Dersim Anması olması mı?

-Hafta sonu yaşanılanlara bakılınca 1 Mayıs’taki saldırıların yetmediği görülmüştür. Taksim’de yürüyüş yapmak isteyen veya dolaşmaya çıkanlara neden hafta sonunu zehir ettiniz?

-Polisin Taksim'de "burası miting alanı değil, dağılın" diye uyarı yaptığını ve müdahale ettiği düşünüldüğünde, hafta sonu hangi grup miting yapmak istemiştir? Anayasal hakları olan yürüyüş yapmak polis tarafından neden miting olarak algılanmıştır?

-Grup Yorum üyelerinin yürümelerine neden izin verilmemiştir?

-Basın açıklaması yapmak isteyen Hey Tekstil işçilerine neden müdahale edilmiştir?

- Galatasaray taraftarına ‘korumak’ adına biber gazı, copla neden müdahale edilmedi?

-Taksim’de şampiyonluğu kutlayan taraftara onları ‘korumak’ adına biber gazı, gaz bombası veya cop ile neden müdahale edilmemiştir? Emekçilerin çukura düşebileceğini göz önünde bulunduran hükümetiniz, taraftarların çukura düşmeyeceğini nasıl hesap edebilmiştir? Galatasaray taraftarı için çukur olması hayati bir önem teşkil etmiyor mu?

‘Taksim çukurları kapatıldı mı?’

-İşçilerin / emekçilerin resmi bayramı için izin vermediğiniz Taksim'de ne değişti ki maç sonrası on binlerce insan izinsiz olarak gösteri yapabilmiştir? Maç sırasında kutlama yapılacağı hesaba katılarak Taksim'deki çukurlar mı kapatıldı? Yoksa inşaat çalışması mı bitti? Fiziki şartlarda ne gibi değişiklikler oldu?

-İşçilerin bir arada olmasından mı korkuyorsunuz? Emekçilere neden şiddet uygulanmaktadır?

-Dilan Alp ve Meral Dönmez gibi polis şiddeti sonrası yaralananların yakınları ile görüştünüz mü? Geçmiş olsun dileklerinizi ilettiniz mi? Bu konuda bir yaptırımınız olacak mı?

-Orantısız güç kullanmayı alışkanlık haline getiren polis, bu konuda eğitim almamakta mıdır? Polis neden vatandaşa böylesine düşmanca saldırmaktadır?

‘Taksim’i kime pazarladınız?’

-Mayıs ayının ilk haftasında toplam ne kadar gaz bombası ve biber gazı kullanılmıştır?

-Vali ve İçişleri Bakanı’nı görevden almayı düşünmüyor musunuz?

-Vali’nin Dilan’ı hedef göstermesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Vali neden İstanbul’daki emekçilere böylesine öfkelidir?

-Taksim ve Kadıköy ile ilgili bir karar alınmış mıdır? Bundan böyle yasak mıdır?

-Taksim üzerindeki planlarınız nelerdir? Taksimi kime pazarladınız?

-Taksim’de yapılacak olan inşaatların ihalelerini alan şirketler hangileridir? İhale bedeli nedir?