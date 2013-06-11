CHP’li Aygün: Polis, devlet adına terör uygulayan güç haline geldi

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “Polis suç işliyor. Polis bir terör örgütüne dönüşmüş durumda, devlet adına terör uygulayan başlıca güç haline geldi” dedi. Agün, Ankara'da Kızılay'da Gezi Parkı olayları sırasında yaralanan Ethem Sarısülük'ün ailesi ve avukatlarla TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP'li Aygün, "Ethem'i polis kurşunuyla komaya soktu devlet. Ethem'in katili olan polis büyük haber bültenlerinde görüntüsü de yayınlandığı halde bugüne kadar kimliği dahi açıklanmadı, tutuklanmadı" dedi.

Aygün’ün değerlendirmeleri şöyle:

‘Erdoğan’ın muhafızı olabilirler’

"Polis suç işliyor. Suç örgütü gibi davranıyor. Polis bir terör örgütüne dönüşmüş durumda. Tayyip Erdoğan'ın muhafızı olabilir, hükümet tarafından görevlendirilmiş de olabilir ama şu anda devletadına terör uygulayan başlıca güç durumuna geldi. Bu haliyle polis bu halkın polisi olamaz. Halkı öldüren, kasten öldürmeye çalışan bir güç halkın koruyucusu olamaz.

Ethem’i vuran polis tutuklanmalı

Başbakan manipülasyon yaratıyor. Mitinglerini de meydanlara doldurduğu polislerle yapıyor. AKP'li belediyelerden zorla getirilen insanlarla yapıyor. Böyle bir başbakan olamaz. Açıklamaları kabul edilemez.

Ethem Sarısülük'ü vuran ve görüntüleri olan polis tutuklanmadıkça diğer polislerin devlet terörü uygulayan tavırlarından vazgeçmesi mümkün değil. O polis tutuklanmak zorunda" dedi.

Ethem Sarısülük’ün ailesinden savcılığa suç duyurusu

Mustafa Sarısülük, Gezi Parkı eyleminde kardeşi Ethem Sarısülük’ün bir polis kurşunuyla yakından isabet alınarak başından vurulduğunu ve 9 gündür Ankara Numune Hastanesi’nde ölüm kalım savaşı verdiğini söyledi. Doktorların, bir iki günden daha fazla yaşamayacağına dikkat çeken Mustafa Sarısülük, “Türban yasaklarına karşı, Tekel eyleminde kardeşim vardı; marjinalse ben de marjinalim” diyen Sarısülük, beyin ölümünün gerçekleşmesi halinde organlarını bağışlayacaklarını söyledi.

Emniyet, Sarısülük’ü vuran polisin ismini vermiyor

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Ankara Numune Hastanesi’nde umutların kesildiği Ethem Sarısülük’ün ailesi ,ÇHD avukatı Murat Yılmaz ve avukat Kazım Bayraktar ile TBMM’de ortak basın toplantısı düzenledi. Aile, ‘ küsten adam öldürmeye teşebbüs, zor kullanmada sınırın aşılması, görevİ

'Faili meçhul olmayacak'

Kötüye kullanma ve diğer suçlarda’ polis memurları ve amirleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ailenin avukatı Kazım Bayraktar, ısrarlı dilekçelere rağmen Emniyet’in Ethem Sarısülük’ü vuran polisin ismini vermemekte direndiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarına dikkat çeken Bayraktar, “ Geçtiğimiz hafta, yanımızda üç tanıkla birlikte olay yerini tespiti yapıldı. Tanıklar, Ethem’in nasıl vurulduğunu anlattı. Canlı görüntüler de mevcut. Ancak, polisin kimliği savcılığa verilmiyor. Olayla ilgili görüntüler Emniyet tarafından incelenmiştir. Zaten bu bir polis memuru ateş ediyor. Başka ateş eden yok. Çok sayıda ateş mevcut değil” dedi. Savcılığın, yazısına rağmen Emniyet’ten ateş eden polisin kimliğinin verilmediğini anlatan avukat Bayraktar “ Buz bu olayın faile meçhul olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

ÇHD: Polis direkt hedef gözetiyor

Basın toplantısına katılan ÇHD Ankara Şubesi avukatlarından Murat Yılmaz, “ Artık gaz bombaları 45 derece açıyla atılmıyor. Direkt hedef gözetiliyor” diyen Yılmaz, bu konuda savcıların hiçbir şey yapmadıklarını söyledi. “ Bu ülkede polis devleti var. Kolluk kuvvetleri devlet tarafından aklanıyor” diyen Yılmaz, “ Polis, marjinal gurup diyerek , hedef gözeterek ateş edemezsiniz. Bu yargısız infazdır”.

Ethem Sarısülük’ün ailesinin suç duyurusu şöyle:

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA

ŞİKAYETÇİLER : 1) Ethem SARISÜLÜK (T.C. No: 194 837 659 24)

2) Mustafa SARISÜLÜK (T.C. No: 952 276 468 0

3) Cem SARISÜLÜK (T.C. No: 195 707 630 86)

4) İkrar RASISÜLÜK (T.C. No: 194 507 670 98)

VEKİLLERİ : Av. Kazım BAYRAKTAR – Av. Eylem HAKVERDİ- Av. Teoman ÖZKAN- Av. Murat YILMAZ- Av. Evin KONUK

ŞÜPHELİLER: Ateşli silah kullanmak sureti ile kasten adam öldürmeye teşebbüs eden polis memuru, polisin şiddet ve zor kullanması yönünde emir ve talimat veren amirleri, silah kullanımını görmüş olup olay yerinde müdahale etmeyen polis memurları ve amirleri

SUÇ: Kasten adam öldürmeye teşebbüs, zor kullanmada sınırın aşılması, görevi kötüye kullanma ve diğer suçlar

AÇIKLAMALAR:

1- Müvekkilimiz Ethem SARISÜLÜK, 01.06.2013 tarihinde, 17:00- 17:50 saatleri arasında, Kızılay’ da üniformalı bir polis tarafından ateşli silahla yaklaşık 1-2 metre mesafeden vurulmuştur. Diğer müvekkiller Mustafa SARISÜLÜK, Cem SARISÜLÜK ve İkrar SARISÜLÜK, Ethem SARISÜLÜK’ ün abileridir.

Müvekkilimizi ateşli silahla vuran polis, olay yerinde birçok polis olmasına rağmen, olay yerinden rahatlıkla kaçmıştır. Vurulma anından hemen sonra müvekkilimiz ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ ne kaldırılmıştır. Müvekkilimizin sağlık durumu çok ağır olup, mermi kafasına isabet etmiş, beyin içerisinde yol almış ve kafatası içerisinde kalmıştır; kafatasında kırıklar ve beyinde ölümcül hasar meydana gelmiş olup, müvekkilimizin bilinci kapalıdır. Müvekkilimize ait hastane raporlarını içerir CD yi ve epikriz raporunun bir örneğini dilekçemiz ekinde sunuyoruz.

2- Şikayete konu olay halkın isteği dışında, Taksim Meydanı Gezi Park'ında ağaçların kesilmesi ve buraya “AVM” yapılmasına ilişkin Kızılay Meydanı'nda yapılan protesto eylemleri sırasında, kolluğun aşırı ve orantısız güç kullanması sonucunda meydana gelmiştir. Ethem SARISÜLÜK’ ün vurulması sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü’ ne bağlı kolluk gücü protestoculara karşı şiddet uygulamış, alanda yoğun bir gaz bombardımanı uygulamak suretiyle halkın gösteri yapmasını engellemeye çalışmıştır. Milyonlarca insan haber kanallarında Ethem SARISÜLÜK’ ün polis tarafından vurulma anını seyretmiştir; onu vuran polisin kimliğinin ivedilikle tespit edilerek cezalandırılması kamuoyu tarafından beklenmektedir.

3- Müvekkilimizin vurulma anını CNN Türk isimli televizyon kanalının kameramanı görüntülemiştir. Olay anında orada bulunan çok sayıda insan da olaya tanıktır. Olay Ankara’ da Kızılay Meydanında YKM önündeki bir büfenin yanında gerçekleşmiştir. Müvekkilimi vuran polis çok kez ateş etmiş, bunlardan biri müvekkilimize isabet etmiştir. Olay yerinde bulunan kişilerce polisin silahından çıkan mermilere ait bir boş kovan da muhafaza altına alınmış olup; savcılığınıza teslim edilecektir.

CNN Türk Ankara Ofisi Sorumlusu Hamdi FIRAT isimli kişi olup, Ankara haber ofisi Dumlupınar Bulvarı No:102 Eskişehir Yolu Söğütözü/ANKARA adresindedir. 01.06.2013 günü saat 17:00 ile 18:00 arasında Güvenpark’ ta YKM önünde çekim yapan ve Ethem SARISÜLÜK’ ün vurulma anı ile onu vuran polis memurunun kaçışını ve sonrasını görüntüleyen kamera kaydının ham görüntülerinin savcılığınızca istenmesini bu görüntülerde bilirkişi incelemesi yapılarak polisin sicil numarası ile kimliğinin tespitine karar verilmesini talep ediyoruz.

Polis memurlarına görevleri dolayısıyla teslim edilen silah ve mermiler zimmetlenerek teslim edilmektedir. Ethem’ i vuran polis memuru kendisine zimmetlenen mermileri kullandığı için eksik teslimat yapacak ve bu zimmet kayıtlarında görülecektir. 31.06.2013 tarihinde Kızılay da görev alan polislerin silah ve mermi zimmet kayıtlarının incelenerek hangi polis memurunun mermi harcadığının tespitine karar verilmesini, yapılacak araştırma ve inceleme ile Ethem SARISÜLÜK’ ü vuran polisin kimliğinin tespit edilmesini talep ediyoruz.

Olay anında çevre binalarda kayıt yapan güvenlik kameraları mevcuttur. Ayrıca mobese kameraları da olay yerinde bulunmaktadır. Olay anına ilişkin mobese görüntüleri ve güvenlik kameraları kayıtlarını ivedilikle istenmesine ve muhafaza altına alınmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Mobese kayıtları ve güvenlik kameraları kayıtları sınırlı süre ile muhafaza edilen kayıtlar olup, kaybolmaması için bu kayıtların acilen muhafaza altına alınması gerekmektedir.

4- Yukarıda anlatılan nedenlerle, çevreci, insancıl bir protesto eylemine katılan Ethem SARISÜLÜK’ ü aşırı ve orantısız güç kullanarak ateşli silahla yakın mesafeden vuran üniformalı polis memurunun, polis memurlarının şiddet ve zor kullanması yönünde emir ve talimat veren amirlerinin, silah kullanımını görmüş olup olay yerinde müdahale etmeyen polis memurları ve amirlerinin tespit edilerek TUTUKLANMALARI ve cezalandırılmaları için işbu şikayette bulunmak zorunlu olmuştur

DELİLLER: CNN Türk Haber kanalından istenecek olaya ilişkin ham video görüntüsü, çevrede bulunan tüm güvenlik kamerası ve mobese görüntüleri, olaya ilişkin fotoğraflar, tanıklar, boş mermi kovanı, hastane raporları, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan ve savcılığınızca re’ sen dikkate alınacak nedenlere istinaden Etem SARISÜLÜK’ ü aşırı ve orantısız güç kullanarak ateşli silahla yakın mesafeden vuran üniformalı polis memurunun, polis memurlarının şiddet ve zor kullanması yönünde emir ve talimat veren amirlerinin, silah kullanımını görmüş olup olay yerinde müdahale etmeyen polis memurları ve amirlerinin tespit edilerek TUTUKLANMALARI ve cezalandırılmaları için haklarında dava açılmasına karar verilmesini müvekkiller adına arz ve talep ediyoruz. 04.06.2013