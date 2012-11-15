CHP'li Aygün, Meclise 'Seyit Rıza ve arkadaşları için iade-i itibar' teklifi sundu

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, "Seyit Rıza ve arkadaşlarının itibarlarının iadesini" öngören kanun teklifi hazırladı. Aygün'ün teklifi, "1937'de idam edilen Seyit Rıza ve oğlu Resik Hüseyin, Uşene Seyit, Aliye Mirze Sili, Civrail Ağa, Hasan Ağa, Fındık Ağa ve Hesene İbrahim'in itibarlarının iade edilmesini" içeriyor.

Teklifin gerekçesinde, "Dersim 1938 büyük bir katliamdır. Etkileri bugün de devam etmektedir" denilerek, 15 Kasım 1937'de Elazığ Örfi Mahkemesi kararıyla idam edilen Seyit Rıza ve 7 kişinin, bu yıl içinde ortaya çıkan yeni resmi belgelerle, masumiyetinin kanıtlandığı ifade edildi.

Gerekçede, "Teklifimizde amaç; 75 yıl sonra da olsa idam edilenlerin halk nezdinde zaten var olan itibarlarının resmen iadesi ile bir haksızlığın ortadan kaldırılmasıdır. Böylece Dersim'de 1937-1938'de öldürülen tüm insanlarımızın ruhları bir parça rahat edecektir" denildi.