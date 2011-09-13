CHP'li Aygün: Ders kitapları, Aleviliğin sünnileştirilmesine hizmet ediyor



Hülya Karabağlı/ ANKARA

T24 -

Aygün: Ders kitapları, Aleviliğin sünnileştirilmesine hizmet ediyor

Muharrem orucu farz değil

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, 2011-2012 eğitim - öğretim yılında okutulacak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitaplarında Alevilikle ilgili bölümleri, “ Alevilerin asimilasyonu” diye nitelendirdi. “ Kitaplar Alevilerin sünnileştirilmesine hizmet ediyor” diyen Aygün, “ Aleviliğin ders kitaplarına girmesi yok sayma siyasetine karşı olumlu bir adım diye düşünmüştük. Oysa, kitaplara nasıl girdiği daha önem kazandı” dedi.Aygün’ün, incelemesinde ders kitaplarında Alevilikle ilgili şunlar yer alıyor: Ramazan orucu olmadan Muharrem orucu tutulamaz. Muharrem orucu farz değil sünnet. . “12 imam orucu”, “ 12 imam matemi” Anadolu halkının geleneği olarak gösteriliyor.TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun CHP’yi Üyesi Hüseyin Aygün, AKP’nin Alevilere ve Aleviliğe karşı son dokuz yılda izlediği politikaları, Başbakan ve bakanlar düzeyinde kullandıkları üslup ve söylemleri masaya yatırdı. Alevi açılımının yeni eğitim-öğretim yılında okutulacak Din kültür ve Ahlak Bilgisi kitaplarına yansıyış biçimini tek tek çıkaran Aygün, T24’e, “4. Sınıftan 10. Sınıfa kadar okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitapları, Aleviliğin sünnileştirilmesine hizmet ediyor” dedi.9 yıllık sürecin raporunu, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacak olan Aygün’ün çalışmasında çarpıcı notlar var. 4 ayrı bölüme ayrılan rapor, “AKP'li yetkililerin Alevilerle ilgili demeçleri ve sözleri”, “AKP ve Alevilerin Talepleri”, “AKP ve Alevilerin iade edilmesi gereken malvarlıkları”, “AKP ve Alevilerin Talepleri”, “Din Dersi Kitaplarındaki Alevilik”.Raporda, Cumhurbaşkanı, başbakan, parti yetkilisi, belediye başkanı gibi figürlerin açıklamaları da yer alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in “Ben birinin nikahını kıydım CHP'li. Üstelik Aleviydi” sözleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “Ben Alevi rektör bile atadım" açıklaması da var.Yeni eğitim ve öğretim yılının Din Kültür ve Ahlak Bilgisi kitaplarında Alevilikle ilgili bölümler CHP’li vekilin incelemesine takıldı. Aygün’ün tespitlerine kitaplarda, ibadethane bölümünde “Cemevi” yok. Müslümanların ibadet yeri ‘cami’ deniyor. Aleviler için en kutsal olan ‘muharrem orucu” farz değil sünnet diye aktarılıyor. “12 imam orucu”, “ 12 imam matemi” Anadolu halkının geleneği olarak gösteriliyor.