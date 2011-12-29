CHP'li Aygün: 40 köylünün ölümü AKP'nin 33 kurşunudur





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Uludere’de sivillerin hayatını kaybettiği operasyona tepkiler büyüyor. “Türkiye son aylarda resmen bir cinnet dönemine girdi” diyen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “İçişleri Bakanı ressamın tuvalini, şairin şiirini, yazarın kitabını bir terör eylemi olarak tanımladı. Gazeteciler, avukatlar, insan hakları savunucuları cezaevine atılıyor, 30-40'ar yılla yargılanıyor. Tutuklu 99 gazeteci ile dünya rekoru kırdığımızı düşünüyoruz. Dün gece yapılan bombardımanda 40 insanın ölümünü İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in herkesi terörist ilan eden açıklamasından ayıramayız” dedi.

‘Aralarında 16 yaşında çocuk var’



Aygün, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'la Meclis'te basın toplantısı düzenledi. “1990'lı yılların karanlıkları aydınlansın. Hesabı sorulmamış cinayetler soruşturulsun" derken 40'a yakın insanın bir gece yarısı bombardımanında öldürülmesi olayıyla şok yaşadıklarını anlatan Aygün, sınır ötesi harekatın ne kadar yararlı olduğunun tartışılır olduğuna dikkat çekti ve “Ne kadar yararlı olduğu konuşulmalı. Her ülke kendini savunacak, terörist sızmalara karşı önlem alacak kendi gerekirse ülke dışında da sıcak takip yapacak. Bu uluslararası hukukun tanıdığı bir hak. Ancak köylülerin öldürülmesi nasıl izah edilecek. Aralarında 16 yaşında çocuklar var. Aynı aileden. Korucularında olduğu söyleniyor inanılmaz bir şey."

‘Kurunun yanında yaş da yanar’



Genelkurmay açıklamasını "kurunun yanında yaş da yanar" olarak algılandığı ve çok üzüldüğünü anlatan Aygün, “Bu AKP'nin 33 kurşunudur. Muğlalı Paşa 33 kurşun olayıyla tarihe geçecek bir eyleme imza attı. Bu 40 köylünün ölümü de AKP'nin 33 kurşunudur" dedi.

'İçişleri herkesi terörist olarak gösterirse’



CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Şırnak il başkanı ve Uludere ilçe başkanından aldığı bilgileri paylaştı. Bölgede hayvan kaçakçılığı, çay kaçakçılığı, son yıllarda da akaryakıt kaçakçılığı yapıldığın söyleyen Fırat, “Teknolojinin geliştiği bu dönemde sivil insanların ayırt edilmesi hiçte zor değil. Bu olay üzücü bir olaydır. İçişleri Bakanı herkesi PKK'nın yanında terörist ilan ediyor. BDP'yi bile işbirlikçi organik bağı var diye hedef gösterdi. Bunu İçişleri Bakanı açıklarsa sınırda askerler de orada geçen her türlü canlıyı öldürme yetkisini kendinde görür. Bunun sorumlusu İçişleri Bakanı, hükümettir" dedi.



Olayda 35 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yolda öldüğünü, 4 kişinin kayıp olduğunu, bir kişinin ise sağ kurtulduğunu açıklayan Fırat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile irtibat içinde olduklarını bölgede inceleme ve cenaze törenlerine katılma noktasında bir heyetle yola çıkabileceklerini söyledi.



