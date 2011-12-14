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CHP'li Aygün: 1935’teki mantıkla 1994’teki aynı

Dersim olayları ile ilgili sözleri partide eleştirilere neden olan CHP'li Hüseyin Aygün'den yine tartışılacak açıklama geldi.

14 Aralık 2011 02:00

T24 - Dersim olayları ile ilgili sözleri partide eleştirilere neden olan CHP'li Hüseyin Aygün'den yine tartışılacak açıklama geldi. Aygün, 1994 yılındaki faili meçhullerden söz ederken "1935'teki mantık neyse 1994'teki de odur" dedi.
 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun bünyesinde oluşturulan, terör ve şiddet olaylarına ilişkin alt komisyon, 1994 yılında Tunceli'de faili meçhul cinayetlere kurban gidenlerin yakınlarını dinledi.


Dersim olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle CHP'de parti içi sert tartışmalara neden olan Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de komisyon toplantısına katıldı.


Hüseyin Aygün, 1994'te Tunceli'de işlenen faili meçhul cinayetleri, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan Dersim olayına benzetti.


Aygün, şunları söyledi: “1994 sonbaharında 16 köylü kayboldu. 40 bin kişi göç etmek zorunda kaldı, yüzlerce köylü kayboldu. 1935-36 raporlarında dağınık yapıyla ilgili önemli tezler var. 1994'teki mantık neyse 1935'teki mantık da odur.”

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