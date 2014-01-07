CHP'li Aydın Ayaydın'ın kardeşi Reza Zarrab ile ortaklıktan vazgeçti

CHP milletvekili Aydın Ayaydın’ın kardeşi Yalçın Ayaydın’ın sahibi olduğu İpekyol, 17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında, İran’da Zarrab ailesi ile yaptığı distribütörlük anlaşmasını feshetti.

İranlı işadamı Reza Zarrab’ın yolsuzluk operasyonu sonrasında tutuklanması, Zarrab ailesi ile iş yapan Türk firmalarını da zora soktu. Ekonomist Dergisi'nde Aram Ekin Duran imzasıyla yer alan habere göre, Ekim ayında İran’da mağaza kurmak amacıyla Zarrab ailesi ile distrübütörlük anlaşması imzalayan İpekyol’un sahibi Yalçın Ayaydın, son gelişmeler sonrasında İran’daki yatırımlarını durdurma kararı aldı. Ekonomist'e konuşan Ayaydın, “Son olaylardan sonra Zarrab ailesi ile ticari ilişkimizi feshetme kararı aldık. Bizim için bu iş kapandı” dedi.

Abisi Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu

Odağında bakan çocukları, üst düzey bürokratlar ve İranlı işadamı Reza Zarrab’ın olduğu yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, özel sektörün İran ile ticari ilişkilerini de olumsuz etkiledi. Bunun ilk örneği ise, ana muhalefet partisi CHP’ye yakın bir isimden geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimlerden biri olan ve aynı zamanda CHP liderinin İletişim ve Basın Başdanışmanı görevini yürüten İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın kardeşi olan İpekyol’un sahibi Yalçın Ayaydın, İran’da mağaza açma planını askıya aldı. Ayaydın’ın bu kararı almasının arkasındaki neden ise, operasyondan 2 ay önce Zarrab ailesi ile yaptığı distrübütörlük anlaşması.

Zarrab ailesi ile Ekim’de anlaştı

Kasım ayı sonunda İran ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan nükleer program anlaşması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de heyecanla karşılandı. 80 milyon nüfuslu İran pazarından pay almak isteyen birçok Türk şirketi, İran’da yatırım yapmak için kolları sıvadı. BM anlaşmasından bir ay önce İran pazarına girme kararı alan İpekyol da, bu kapsamda İran’ın tanınmış ailelerinden Zarrab ailesi ile masaya oturdu. Taraflar, Zarrab ailesinin İran’da mağazalaşmak isteyen İpekyol’un ülke distrübitörü olması konusunda anlaşmaya vardı. Bu kapsamda İran’daki ilk mağazasını Şubat 2014’te Tebriz kentinde açmaya hazırlanan İpekyol, Tebriz’deki mağazanın başarısına göre İran’da yeni mağazalar açma kararı da aldı. Anlaşmaya göre, İpekyol’un İran’da mağazalaşmasına ilişkin yatırımların Zarrab ailesi tarafından yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, o dönemde yaptığı açıklamada, “Tebriz’deki mağazanın durumunu görüp, Tahran’da ikinci mağazayı açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘Bu işi kapattık’

Ancak 17 Aralık’ta Türkiye gündemine bomba gibi düşen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, İpekyol’un planlarını bozdu. Operasyonun adeta merkezinde yer alan isim olan Reza Zarrab’ın Zarrab ailesinin Türkiye’de iş yapan fertlerinden biri olması, İpekyol’un distrübitörlük anlaşmasını gözden geçirmek zorunda bıraktı. Ekonomist’e konuşan Yalçın Ayaydın, Zarrab ailesinin Türkiye’de büyük bir tartışma başlatan operasyonda adı geçmesi sonrasında, imzaladıkları distrübütörlük anlaşmasını tek taraflı olarak feshettiklerini açıkladı. Ayaydın, “Son durumlardan sonra biz bu işi kendi tarafımızdan kapattık. Bu da en doğal hakkımız” dedi.

Türkiye’nin önde gelen kadın giyim markalarından biri olan İpekyol’un yurtiçinde 155, yurtdışında ise 6 mağazası bulunuyor. Yurtdışı yatırımlarda Ortadoğu, Körfez ülkeleri ve Kafkasya’ya odaklanan İpekyolu, 2013’te Kazakistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn’e mağaza açtı. İpekyol, yakın zamanda İran ile birlikte de Dubai ve Abu Dabi’de de mağaza açmayı planlıyordu.