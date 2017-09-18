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CHP'li Ayata: Darbe enişteden öğrenilir, ABD'ye yeğenle gidilir, oğlan eğitimden sorumlu, damat bakan; devlet mi, aile şirketi mi?

"Eğitim sistemi yine paldır küldür değiştiriliyor"

Erdoğan&#39;ın ABD ziyaretinden...

18 Eylül 2017 19:08

Uzun süre CHP Bilim Kültür Yönetim Platformu başkanlığını yapan ve bu sürede 40'ın üzerinde rapor hazırlayan CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sencer Ayata, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı "aile şirketi" benzetmesiyle eleştirdi.

Ayata, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Darbe enişteden öğrenilir, korumalar aranıyor diye ABD'ye yeğenle gidilir, oğlan eğitimden sorumlu, damat bakan. Devlet mi aile şirketi mi?" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini, "eniştesinden öğrendiğini" açıklamıştı. 

Korumaları hakkında ABD'de tutuklama kararı çıkarıldı

Geçen mayıs ayında ABD'ye giden Erdoğan'ın korumaları, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde protestoculara "müdahale etmiş", olaya karışan 12 kişi hakkında ABD'de tutuklama kararı çıkarılmıştı. Erdoğan, 19 Eylül'de toplanacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye yeğeni Ali Erdoğan ile gitmişti.

"Eğitim sistemi yine paldır küldür değiştiriliyor"

Ayata, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kaldırılması gündeme gelen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geniş (TEOG) sınavına ilişkin olarak da "TEOG kesmekeşi. Eğitim sistemi yine paldır küldür değiştiriliyor. Okullar başlıyor, çocukların, velilerin kafaları karmakarışık. Yazık" görüşünü paylaştı.

 

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