CHP'li Atilla Kart'ı kızdıran tebrik mesajı

T24 - CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik) Genel Başkanı Recep Konuk’un genel seçimlerde milletvekili seçilmesi dolayısıyla kendisine gönderdiği bir tebrik metnini, “Ciddiyet, saygı ve sorumluluktan uzak ve AKP'ye övgü var” gerekçesiyle iade etti.



Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, tebrik metnini okuduğunda hayretler içinde kaldığını belirterek şöyle dedi:



“Asgari ciddiyet ve sorumluluktan uzak olan, gelişi güzel ve kalıp ifadelerle hazırlandığı görülen metnin başlığında ‘CHP Milletvekili’ sıfatım belirtildiği halde, metnin içeriğinde ‘AKP propagandasını ve övgüsünü’ barındıran ifadelerin dile getirildiği görülmüştür.



Ancak açık olan husus şudur; AKP milletvekilleri için hazırlattığınız anlaşılan matbu metnin başına CHP kimliğimi ve adımı belirterek, aynı metni tarafıma göndermeniz; ciddiyet, saygı ve sorumluluktan uzak bir davranış olmanın ötesinde, talihsizlikler ve dramatik unsurlar içermektedir.”



Bu durumun aynı zamanda yasal olarak sorgulanması gereken bir davranış olduğunu ifade eden Kart, şöyle dedi:



“Öte yandan, her siyasi görüşe mensup onbinlerce pancar üreticisini temsil eden bir kurumun başında olduğunuz halde, Pankobirlik’in tüzel kimliğini kullanarak ve istismar ederek, AKP övgüsüne girmiş olmanız da, yine hizmeti suistimal etmenin ötesinde ibret verici bir durumdur. Bu durum, aynı zamanda yasal olarak da sorgulanması gereken bir davranıştır.”

İŞTE O TEBRİK



Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Birlik antetinin yer aldığı, "Sayın Atilla Kart CHP Konya Milletvekili" matbu ifadesi bulunan tebriğe el yazısıyla "Sayın Vekilim" diye başladı ve iade edilen tebrik şöyle devam etti:



"Yapılan 24'üncü Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Ak Parti'nin ilimizde Türkiye geneline göre en yüksek oy oranına ulaşarak milletimizin teveccühüne mahzar olması hepimiz için gurur kaynağı olmuştur. Tam bir takım ruhu sergileyerek ve ev ev, kapı kapı her insanımıza ulaşma, milletimizin her ferdini kucaklama konusunda gösterdiğiniz gayret sonucu sandığa yansıyan bu anlamlı başarı ve milletvekili olarak seçilmeniz nedeniyle şahsınızı ve şahsınızda bu başarıda sergiledikleri performans, takım ruhu ve gösterdikleri gayretle her türlü takdiri hak eden başka il teşkilatı ile teşkilat mensupları, eskisiyle yenisiyle sahada üstlerine düşeni yapan milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız olmak üzere, yöneticisinden üyesine kadar tüm Ak Parti mensuplarını tebrik eder, Yüce Rabbimin mahçup etmemesi temennisiyle, ülke ve millet hizmetinde harcadığınız mesaide sandıktan aldınız güçle birlikte dualarımızın da sizinle olduğunu belirterek saygı ve selamlarımı sunarım."