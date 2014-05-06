CHP'li Atilla Kart: MİT'in TSK fişlemeleri elimizde

MİT Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle disiplin soruşturması adı altında TSK’daki tasfiyelerin artacağına dikkat çeken CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ellerine çok sayıda doküman geldiğini belirterek, “Elimizdeki klasörlerce belgeyi Cumhurbaşkanı’na da ulaştırmaya hazırız. Özellikle kadın subaylar, pilot kadınlar ve jandarmada görevli kadınlar hedef alınıyor. Özel hayatlar üzerinden, mezhepler, eşlerin etnik kökeni üzerinden tasfiye yapılıyor. Subayın etnik kökeni ile ilgili ‘sorun’ yoksa eşinin etnik kökenine yöneliyorlar” dedi.

TSK'daki disiplin soruşturmalarının MİT'in istihbarat raporlarıyla yapıldığı ileri süren Kart, tasfiye iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e "DDK’yı harekete geçir" çağrısı yaptı.

CHP Milletvekili Atilla Kart, 2010-2012 yılları arasında emeklilik ya da istifa nedeniyle 2 bin 119 kişinin TSK’da görevinden ayrıldığını söyledi.

Yeni vesayete yargı tescili

Bu noktada "Cemaat’in TSK’ya operasyonu" algısı oluşturulduğunu belirten Kart, bu kanaatte olmadığını vurgulayarak “Doğrudan hükümetin kontrolünde olduğunu da düşünmüyorum” dedi.

Kart şöyle devam etti: “Disiplin soruşturması yapılıyor. Görevden uzaklaştırılıyorlar. Daha önce, sıralı sicil amiri disiplin soruşturması yaparken, artık o kurumun istihbarat birimi yapıyor.

'Fişlemeler esas alınıyor'

Yaklaşık 2 yıldır istihbarat ağırlık kazandı. Her kurumun istihbarat birimi, MİT’in fişleme ve dokümanlarını esas alıyor.

Açıkça; TSK, MİT üzerinden sürdürülen bir operasyona tabii. Bunun muhatabı ve hesabını verecek olan da hükümettir. Disiplin soruşturmalarının istihbarat birimleri tarafından yapılmasının kanunda yeri yok. Vesayeti kaldırıyoruz diyenler, hukuk dışı yeni bir vesayet oluşturuyor. Görevden almalar, askeri mahkemelere gidiyor ancak sonuç alınmıyor. Yeni vesayet sistemi, yargı kararı ile tescil ediliyor” dedi.

'MİT Kanunu tasfiyeyi artırır'

CHP’li Kart, MİT Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle disiplin soruşturması adı altında TSK’daki tasfiyelerin artacağına dikkat çekti.

MİT’in getirdiği belge ve dokümanların artık yasal kabul edileceğine işaret eden Kart, “Bunların üzerinde savunma yapılması bile mümkün olamayacak. Tasfiye daha sistematik olacak. Artık, parti devletinden istihbarat devleti aşamasına geçilmiştir” şeklinde konuştu.