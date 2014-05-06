T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Atilla Kart: MİT'in TSK fişlemeleri elimizde

CHP'li Atilla Kart TSK'daki tasfiye iddialarına ilişkin, ellerinde klasörlerce doküman olduğunu öne sürdü

06 Mayıs 2014 16:04

MİT Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle disiplin soruşturması adı altında TSK’daki tasfiyelerin artacağına dikkat çeken CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, ellerine çok sayıda doküman geldiğini belirterek, “Elimizdeki klasörlerce belgeyi Cumhurbaşkanı’na da ulaştırmaya hazırız. Özellikle kadın subaylar, pilot kadınlar ve jandarmada görevli kadınlar hedef alınıyor. Özel hayatlar üzerinden, mezhepler, eşlerin etnik kökeni üzerinden tasfiye yapılıyor. Subayın etnik kökeni ile ilgili ‘sorun’ yoksa eşinin etnik kökenine yöneliyorlar” dedi.

TSK'daki disiplin soruşturmalarının MİT'in istihbarat raporlarıyla yapıldığı ileri süren Kart, tasfiye iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e "DDK’yı harekete geçir" çağrısı yaptı. 

CHP Milletvekili Atilla Kart, 2010-2012 yılları arasında emeklilik ya da istifa nedeniyle 2 bin 119 kişinin TSK’da görevinden ayrıldığını söyledi.

 

Yeni vesayete yargı tescili

 

Bu noktada "Cemaat’in TSK’ya operasyonu" algısı oluşturulduğunu belirten Kart, bu kanaatte olmadığını vurgulayarak “Doğrudan hükümetin kontrolünde olduğunu da düşünmüyorum” dedi.

Kart şöyle devam etti: “Disiplin soruşturması yapılıyor. Görevden uzaklaştırılıyorlar. Daha önce, sıralı sicil amiri disiplin soruşturması yaparken, artık o kurumun istihbarat birimi yapıyor.

 

'Fişlemeler esas alınıyor'

 

Yaklaşık 2 yıldır istihbarat ağırlık kazandı. Her kurumun istihbarat birimi, MİT’in fişleme ve dokümanlarını esas alıyor.

Açıkça; TSK, MİT üzerinden sürdürülen bir operasyona tabii. Bunun muhatabı ve hesabını verecek olan da hükümettir. Disiplin soruşturmalarının istihbarat birimleri tarafından yapılmasının kanunda yeri yok. Vesayeti kaldırıyoruz diyenler, hukuk dışı yeni bir vesayet oluşturuyor. Görevden almalar, askeri mahkemelere gidiyor ancak sonuç alınmıyor. Yeni vesayet sistemi, yargı kararı ile tescil ediliyor” dedi.

 

'MİT Kanunu tasfiyeyi artırır'

 

CHP’li Kart, MİT Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle disiplin soruşturması adı altında TSK’daki tasfiyelerin artacağına dikkat çekti.

MİT’in getirdiği belge ve dokümanların artık yasal kabul edileceğine işaret eden Kart, “Bunların üzerinde savunma yapılması bile mümkün olamayacak. Tasfiye daha sistematik olacak. Artık, parti devletinden istihbarat devleti aşamasına geçilmiştir” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

chpatilla karttasfiyetskabdullah gülmitkanunfişlemelerbelgecemaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24