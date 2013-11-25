CHP’li Atilla Kart: Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın ahkam kesmediği bir konu yok

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın “yapılmaya çalışılan anayasanın 1982 Anayasası’ndan pek bir farkı yok” sözüne cevap verdi. “Kılıç’ın ahkam kesmediği bir konu yok” diyen Kart, Başkan'ın bu açıklamalarıyla Anayasa Mahkemesi’nin meşruiyetini tartışmaya açtığını söyledi. Yaklaşan seçim atmosferine de dikkat çeken Kart, “Kılıç, belli kesimlere kendince göz kırpıyor. Mesaj veriyor” dedi.

CHP’nin seçim suçlularının affını öngören düzenlemenin iptali için mahkemeye başvurduklarını anlatan Kart, “Anayasa Mahkemesi Başkanı kendi işine baksın. Balbay ve Haberal’ın bireysel başvuruları var. Onları gündemine alsın” dedi.

CHP, MHP ve BDP temsilcilerinin katıldığı Anayasa Uzlaşma Komisyonu toplantısında, yeni anayasa çalışmalarını eleştiren Haşim Kılıç’ın açıklamaları değerlendirildi. Kılıç’ın sözleri yaklaşan seçimler öncesinde siyasi mesaj olarak değerlendirildi. Kılıç, önceki gün katıldığı bir konferansta, konuştuğu konuların genellikle siyasi olduğunu belirtmiş ve "Kenan Evren'in yaptığı anayasa ile bugün yapılmak istenen anayasanın arasında bir fark var mı? Doğrusu ben fazla bir fark görmüyorum" demişti.

BDP: Anayasa çalışmalarında hiçbir katkı sunmadı

Komisyonun BDP’li üyesi Batman Milletvekili Bengi Yıldız, anayasa yapan birçok Doğu Avrupa ülkesinde, Anayasa Mahkemelerinin hakem pozisyonunda önemli görev üstlendiğine dikkat çekti. “Bizde, Anayasa Mahkemesi, komisyon çalışmaları öncesi, çalışmalar sırasında, nasıl bir anayasaya ilişkin görüş belirtmedi. Karar süreçlerinde rol almadığı gibi kendisini tamamen bu sürecin dışında tuttu” dedi. “Anayasa Mahkemesi hiçbir katkı sunmadı” diyen Yıldız, Haşim Kılıç’ın sözlerini, siyasi hedefleri ve sonuçları hedefleyen bir açıklama olarak gördüklerini söyledi.

'AKP müzakerelere gelmedi'

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, bugünkü toplantıya ilişkin bilgiler verdi ve çalışma usullerini düzenleyen protokolün 6 ve 15. maddelerinin gereğini yaptıklarını söyledi. Usulüne uygun olarak toplantılarını açtıklarını ancak müzakereye geçemediklerini ifade eden Kart, komisyonu oluşturan gruplardan birinin mazeret bildirmeden katılmadığını kaydetti. Kart, bu durumu da 15. madde uyarınca kayıt altına aldıklarını vurguladı. Kart, AKP’li komisyon üyelerinin, komisyonu, ‘kahvehane’, ‘kıraathane’, ‘hapishaneye’ benzeten açıklamalarını ‘yakışıksız’ diye nitelendirdi.

Komisyon çalışmalarında alınan kararların sonuçlarını da anlatan kart, “300 toplantı kararının hiç birinde Meclis Başkanı Cemil Çiçek yok. Çünkü, oylamalarda katkısı söz konusu değil”