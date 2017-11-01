CHP'li Atıcı'dan, cami içindeki anaokulunda inceleme

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Silifke ilçesinde bina yetersizliği nedeniyle camideki bir odada hizmet veren anaokuluna giden CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, bu durumu, \'işgüzarlık\' olarak değerlendirdi.

CHP\'li Aytuğ Atıcı ile Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar, Silifke İlçesi\'ne bağlı Narlıkuyu Mahallesi\'nde bulunan Hacı Ahmet Camii\'nde Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı anaokulu olarak kullanılan odaya geldi. Sınıfa çevrilen odaya girmek isteyen CHP\'li Atıcı\'ya görevli öğretmen engel oldu. Kadın öğretmen durum hakkında jandarmaya bilgi vereceğini söylemesi üzerine Atıcı, kendisinin milletvekilli olduğunu söyledi. Ardından girdiği odada incelemede bulunan Atıcı, \"Bir ihbar aldık. Dediler ki \'Narlıkuyu Mahallesi\'nde anaokulu çocuklarını okul yerine camiye götürerek, burada eğitim veriyorlar.\' Böyle bir saçmalığın olmayacağını, yanlış olduğunu söyledik. Bunun üzerine araştırınca iddianın yüksek olma ihtimalini gördük. Gelip yerinde gördük, gerçekten doğru. Hemen mahallenin 2 kilometre aşağısında Narlıkuyu Mahallemiz \'in bir okulu var. Buradaki çocuklar taşımalı sistemle o okula eğitim almaya gidiyorlar ama anaokulu çocuklarını da camiye anaokulu eğitimi almaya gönderiyorlar. İçeride bir devlet memuru öğretmen var. Kayıtlardan da göreceğiniz üzere bu mahallede yaşayan tertemiz çocuklarımız var. Bu işin neresinden tutmak gerekiyor, bunu halkımızın takdirine bırakıyoruz\" dedi.

Konunun peşini bırakmayacağını ifade eden Atıcı, \"Bu işgüzarlıktan başka bir şey değildir. Bu ancak yükselmek isteyen insanların hükümete yağ çekmesi ya da yaranmaya çalışmasından başka bir şey değildir. Cami bizim baş tacımızdır. Camilere ibadet için gelinir. Camilere ibadetin dışında siyaset için gelenlerden de dindarların da hesap sorması gerekiyor. Burada şu anda siyasi bir mesele yatıyor. Bu kirli siyasete maalesef Allah\'ın evi olarak tanımladığımız cami alet ediliyor. Maalesef din adamları, dinimiz, çocuklarımı alet ediliyor. O nedenle bu çok ciddi bir sorundur. Bunun hesabının da mutlaka sorulması gerekir\" diye konuştu.

Öte yandan cami içindeki anaokulunda 16 çocuğun eğitim gördüğü bildirildi.



FOTOĞRAFLI