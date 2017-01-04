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CHP’li Atıcı, sakalını uzatmaya devam edecek

"OHAL’e tepki olarak bunu yaptım"

04 Ocak 2017 22:05

OHAL 3 ay daha uzatılırsa CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı daha önce açıkladığı gibi 3 ay daha sakalını kesemeyecek.

Sözcü’nün haberine göre, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasına tepki göstermek için sakal bırakmıştı.

OHAL sürecine tepki olarak sakal bırakan Atıcı, yaptığı açıklamada “Temmuz ayında sakalımı uzatmaya başladım. OHAL’e tepki olarak bunu yaptım. Zamanla insanlar sormaya başladı ‘yas mı var’ diye. Bu süreçten (OHAL) daha kötü, yas tutulacak ne olabilir? OHAL devam ettiği sürece sakalımı kesmeyeceğim” şeklinde konuşmuştu.

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