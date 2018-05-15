CHP'li Atıcı, milletvekili aday adaylığı için neden başvuru yapmadığını açıkladı

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adaylığı için Genel Merkeze başvuru yapmadı. Neden başvuru yapmadığını Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın’a açıklayan Atıcı, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. Malum, milletvekilleri bakan olamıyor. Ben İnce’nin kuracağı kabinede Sağlık Bakanı olacağım. Bunu Genel Başkan’a da söyledim" dedi.

Olağanüstü Hal Yasası kalkana kadar sakalını kesmeme kararı alan Atıcı, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için CHP Genel Merkezi’ne herhangi bir başvuruda bulunmadı. Tıp alanında profesör olan Atıcı, Meclis’te gazetecilerle sohbet ederken neden aday olmadığını şöyle açıkladı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. Malum, milletvekilleri bakan olamıyor. Ben İnce’nin kuracağı kabinede Sağlık Bakanı olacağım. Bunu Genel Başkan’a da söyledim. O kadar iddialıyız.”

Peki Atıcı, 19 Temmuz’da sona erecek olan OHAL yeniden uzatılmazsa sakalını kesecek mi? CHP’li milletvekili bu soruya da ilginç bir yanıt verdi:

“8 Temmuz’da keseceğim. İkinci turdan sonra iktidara gelir gelmez OHAL’i kaldıracağız.”