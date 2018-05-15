T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Atıcı, milletvekili aday adaylığı için neden başvuru yapmadığını açıkladı

" İnce'nin kuracağı kabinede Sağlık Bakanı olacağım"

15 Mayıs 2018 18:13

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adaylığı için Genel Merkeze başvuru yapmadı. Neden başvuru yapmadığını Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın’a açıklayan Atıcı, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. Malum, milletvekilleri bakan olamıyor. Ben İnce’nin kuracağı kabinede Sağlık Bakanı olacağım. Bunu Genel Başkan’a da söyledim" dedi.

Olağanüstü Hal Yasası kalkana kadar sakalını kesmeme kararı alan Atıcı, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için CHP Genel Merkezi’ne herhangi bir başvuruda bulunmadı. Tıp alanında profesör olan Atıcı, Meclis’te gazetecilerle sohbet ederken neden aday olmadığını şöyle açıkladı:

 “Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız. Malum, milletvekilleri bakan olamıyor. Ben İnce’nin kuracağı kabinede Sağlık Bakanı olacağım. Bunu Genel Başkan’a da söyledim. O kadar iddialıyız.”

 Peki Atıcı, 19 Temmuz’da sona erecek olan OHAL yeniden uzatılmazsa sakalını kesecek mi? CHP’li milletvekili bu soruya da ilginç bir yanıt verdi:

 “8 Temmuz’da keseceğim. İkinci turdan sonra iktidara gelir gelmez OHAL’i kaldıracağız.”

ETİKETLER

Aytuğ Atıcıchpmersinmilletvekilibaşvuruadaylık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24