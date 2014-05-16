T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Aslanoğlu hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Ferit Aslanoğlu, 64 yaşında hayata gözlerini yumdu

16 Mayıs 2014 08:14

CHP İstanbul Milletvekili Ferit Aslanoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aslanoğlu'nun ölüm haberi CHP'lileri yasa boğdu.

CHP Milletvekilleri üzüntülerini Twitter üzerinden paylaştı.

 

Aykut Erdoğdu

 

İstanbul Milletvekilimiz Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nu kaybettik... Başımız sağolsun...

 

Süleyman Çelebi

 

Canım kardeşim, dostum, arkadaşım, CHP' nin emektarı, İstanbul Milletvekilimiz Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nu kaybettik. Acımız büyük. İstanbul'da sokakları adım adım arşınladığımız Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun ailesine,hemşerilerine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dilerim.

 

Veli Ağbaba

 

En büyük Malatya'lı sana ölüm yakışmadı ! Allah rahmet etsin herkesin abisi Mevlüt Abi'm. Malatya'lıların abisi Mevlüt Aslanoğlu bu gece kalp kırizi sonucu hayatını kaybetti.Cenazesi Cumartesi kaldırılıyor Allah rahmet etsin.

 

Aslanoğlu kimdir?

 

Aslanoğlu 1952'de Malatya Arapgir'de doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ni bitirdi. 22. ve 23.  dönem Malatya'dan milletvekili seçilen Aslanoğlu evli ve iki çocuk babasıydı.

 

ETİKETLER

chpferit aslanoğluöldümilletvekilleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24