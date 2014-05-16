CHP'li Aslanoğlu hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Ferit Aslanoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Aslanoğlu'nun ölüm haberi CHP'lileri yasa boğdu.

CHP Milletvekilleri üzüntülerini Twitter üzerinden paylaştı.

Aykut Erdoğdu

İstanbul Milletvekilimiz Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nu kaybettik... Başımız sağolsun...

Süleyman Çelebi

Canım kardeşim, dostum, arkadaşım, CHP' nin emektarı, İstanbul Milletvekilimiz Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nu kaybettik. Acımız büyük. İstanbul'da sokakları adım adım arşınladığımız Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun ailesine,hemşerilerine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dilerim.

Veli Ağbaba

En büyük Malatya'lı sana ölüm yakışmadı ! Allah rahmet etsin herkesin abisi Mevlüt Abi'm. Malatya'lıların abisi Mevlüt Aslanoğlu bu gece kalp kırizi sonucu hayatını kaybetti.Cenazesi Cumartesi kaldırılıyor Allah rahmet etsin.

Aslanoğlu kimdir?

Aslanoğlu 1952'de Malatya Arapgir'de doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ni bitirdi. 22. ve 23. dönem Malatya'dan milletvekili seçilen Aslanoğlu evli ve iki çocuk babasıydı.