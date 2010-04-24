CHP'li Artıman Erdoğan'a ne dedi?

T24 - Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri için Meclise gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP'li milletvekillerinin oturduğu bölümün arkasında İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve bir grup milletvekilleriyle sohbet etti.





Bu sırada yanına giden CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Başbakan Erdoğan ile bir süre konuştu.





Arıtman, görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak gazetecilere şunları söyledi: ''Başbakan'dan, ''Moya Moya'' hastası olan Ermeni Arthur Manukyan'a süresiz oturma izni verilmesini istedim. Kendisine Manukyan'ın hastalığını anlattım. 'Bugün 24 Nisan ve Ermeniler bizi işlemediğimiz bir suçla suçluyor. Biz Türk milletinin ne kadar asil olduğunu; darda, zorda olana nasıl el uzatan bir millet olduğumuzu gösterelim' dedim.





Başbakan, bana Sağlık Bakanlığı'nda bir ekibin Manukyan'ın dosyasına baktığını söyledi. Ben de kendisine 'Hekim olarak anlatayım, acil bir durum, bir an önce oturma izni verilmesinde yarar var' dedim.





Bu sırada Başbakan'ın yanında oturan İçişleri Bakanı Beşir Atalay da 'Belki vatandaşlık olabilir' dedi. Ben de 'Tabii takdir sizlerin ama o zaman anneye de oturma izni mutlaka verilmeli' dedim. Başbakan da 'Tamam, peki' yanıtını verdi.







'Peşini bırakmam'







Umarım Başbakan'ı ikna etmişimdir. Ama bu işin peşini bırakmam. Kendisini gördüğüm her yerde bunu hatırlatırım. Oturma izni verilinceye kadar söylerim.'







CHP'lilerle tokalaştı







Öte yandan, Başbakan Erdoğan, 12. madde için oyunu kullandıktan sonra AKP sıralarına geçerken CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ile tokalaştı.





AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yerine oturan Erdoğan, bu sırada yan tarafta CHP sıralarında oturan Ersin ile de bir süre sohbet etti.





Başbakan Erdoğan, AKP Grup Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleriyle sohbet etti, onlarla fotoğraf çektirdi.

